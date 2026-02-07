Newsy Filmy David Harbour w horrorze twórców "Widzę, widzę"
David Harbour w horrorze twórców "Widzę, widzę"

David Harbour w horrorze twórców &quot;Widzę, widzę&quot;
David Harbour ("Stranger Things"), Rebecca Hall ("The Beauty") oraz Esmé Creed-Miles ("Sandman") negocjują główne role w horrorze psychologicznym "A Head Full of Ghosts". Wśród producentów filmu znaleźli się m.in. Robert Downey Jr i jego żona Susan Downey.

"A Head Full of Ghosts" - o filmie



Spokojne, podmiejskie życie rodziny Barrettów zostaje zburzone, gdy choroba psychiczna ich nastoletniej córki staje się tematem reality show. Piętnaście lat później jej siostra Merry w towarzystwie dziennikarza mierzy się z przeszłością swojej rodziny, odkrywając prawdziwą naturę zła, które ich zniszczyło.

GettyImages-2196091375.jpg Getty Images © Mat Hayward


Film jest adaptacją powieści Paula Tremblaya z 2015 roku. Autorami scenariusza i reżyserami są Veronika Franz i Severin Fiala ("Widzę, widzę", "Kąpiel diabła"). Dystrybucją "A Head Full of Ghosts" w Stanach Zjednoczonych zajmie się wytwórnia Lionsgate. 

Zwiastun filmu "Widzę, widzę"




A Head Full of Ghosts  (2027)

 A Head Full of Ghosts

