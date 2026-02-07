David Harbour w horrorze twórców "Widzę, widzę"

David Harbour ("Stranger Things"), Rebecca Hall ("The Beauty") oraz Esmé Creed-Miles ("Sandman") negocjują główne role w horrorze psychologicznym "A Head Full of Ghosts". Wśród producentów filmu znaleźli się m.in. Robert Downey Jr i jego żona Susan Downey.
"A Head Full of Ghosts" - o filmie
Spokojne, podmiejskie życie rodziny Barrettów zostaje zburzone, gdy choroba psychiczna ich nastoletniej córki staje się tematem reality show. Piętnaście lat później jej siostra Merry w towarzystwie dziennikarza mierzy się z przeszłością swojej rodziny, odkrywając prawdziwą naturę zła, które ich zniszczyło.
Getty Images © Mat Hayward
Film jest adaptacją powieści Paula Tremblaya z 2015 roku. Autorami scenariusza i reżyserami są Veronika Franz
i Severin Fiala
("Widzę, widzę
", "Kąpiel diabła
"). Dystrybucją "A Head Full of Ghosts
" w Stanach Zjednoczonych zajmie się wytwórnia Lionsgate.
