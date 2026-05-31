"Minecraft 2" to rozrywka do kwadratu? Nowy tytuł widowiska

W Hollywood trwają prace nad kontynuacją jednego z największych hitów 2025 roku – filmowego "Minecrafta". Właśnie poznaliśmy jej oficjalny tytuł.
Znamy tytuł drugiej części "Minecrafta"
Oficjalny tytuł filmowej kontynuacji "Minecrafta
" został ogłoszony w mediach społecznościowych franczyzy. Gotowi na kolejną przygodę? Świat Minecrafta znów się rozrasta dzięki "A Minecraft: Movie Squared"!
– czytamy na Instagramie. Przy okazji ogłoszono wyzwanie dla fanów gry. Oryginalny post znajdziecie poniżej:
Za sterami produkcji stoi Jared Hess
, czyli reżyser pierwszej części. Do swoich ról powrócą jej gwiazdy: Jason Momoa
, Jack Black
, Jennifer Coolidge
i Danielle Brooks
. Dołączyła do niej Kirsten Dunst
, która wcieli się w Alex. Premiera została zaplanowana na 23 lipca przyszłego roku.
Zobacz zwiastun "Minecrafta"
"Minecraft" był jednym z największych hitów ubiegłego roku. Z wynikiem 960 milionów dolarów znalazł się na piątym miejscu światowego box office'u. Przypominamy zwiastun:
Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest niezbędna do przetrwania! Czworo nieudaczników - Garrett "Śmieciarz" Garrison (Jason Momoa
), Henry (Sebastian Hansen
), Natalie (Emma Myers
) i Dawn (Danielle Brooks
) – zmaga się z codziennymi problemami, kiedy nagle tajemniczy portal wciąga ich do Nadziemia – dziwacznej krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia. Aby wrócić do domu, będą musieli zapanować nad tym światem i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. W tym celu wyruszają na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym towarzyszem - doświadczonym graczem Steve'em (Jack Black
). Ta przygoda zmusi całą piątkę do wykazania się odwagą i odkrycia w sobie cech, dzięki którym każde z nich jest na swój sposób kreatywne. Są to te same cechy, które pomagają żyć w prawdziwym świecie.