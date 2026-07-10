Jedyny polski film dokumentalny w Locarno! Debiut reżyserski Kamili Serwickiej "A teraz wiosna" z premierą światową w sekcji Semaine de la Critique

"A teraz wiosna", pełnometrażowy debiut dokumentalny Kamili Serwickiej, zostanie zaprezentowany podczas 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Locarno w prestiżowej sekcji Semaine de la Critique.
Semaine de la Critique to jedna z najważniejszych na świecie sekcji poświęconych autorskiemu kinu dokumentalnemu, mająca jednocześnie charakter konkursowy. Co roku prezentuje zaledwie siedem pełnometrażowych filmów dokumentalnych z całego świata. Od ponad trzech dekad promuje odważne, autorskie kino dokumentalne, którego twórcy poszukują nowych form opowiadania i podejmują tematy skłaniające do refleksji oraz dyskusji o współczesnym świecie.
Swoje filmy dokumentalne prezentowali tu m.in. Wojciech Staroń
, Anna Zamecka
, Karolina Bielawska
, Eliza Kubarska
, Paweł Łoziński
, Elwira Niewiera
i Piotr Rosołowski
. Dla wielu z nich udział w Semaine de la Critique stał się początkiem międzynarodowej drogi festiwalowej.
Dla Kamili Serwickiej
, której "A teraz wiosna
" jest pełnometrażowym debiutem dokumentalnym, obecność w konkursie Semaine de la Critique oznacza dołączenie do grona twórców wyznaczających kierunki współczesnego kina dokumentalnego oraz jeden z najważniejszych momentów na początku jej międzynarodowej kariery.
"A teraz wiosna" – o filmie
"A teraz wiosna
" to opowieść o odwadze i poszukiwaniu w sobie siły, pokazująca, że wypowiedziana na głos historia może stać się początkiem zmiany także dla tych, którzy odnajdą w niej własne doświadczenia.
Po ośmiu latach Kamila
wraca z kamerą do rodzinnego domu. Chce opowiedzieć historię swojej matki, Agnieszki – kobiety po pięćdziesiątce, która nigdy nie opuściła rodzinnej miejscowości. Pracując za ladą wiejskiego sklepu spożywczego, przez lata dźwigała ciężar przemocowego małżeństwa, będąc odpowiedzialną za wychowanie trzech córek.
Reżyserka stopniowo odsłania historię całej rodziny, kierując kamerę również na ojca, młodsze siostry i babcię. Zabiera widzów w podróż do najbardziej intymnych przestrzeni, gdzie wieloletnie milczenie pęka, a głęboko skrywane prawdy wreszcie wybrzmiewają. Przez pięć lat powstaje intymny, wielopokoleniowy portret pięciu kobiet, które wspólnie podejmują decyzję o sięgnięciu po prawo do własnego szczęścia.
Reżyserką filmu "A teraz wiosna
" ("Blossoming") jest Kamila Serwicka
, która jest również autorką scenariusza i zdjęć. Producentką filmu jest Adrianna Rędzia
, a kierowniczką produkcji Zofia Rodak
. Za montaż filmu odpowiadają Julia Oleksy
i Jakub Darewski
. Joanna Szczęsnowicz
stworzyła muzykę oraz opracowała udźwiękowienie, a montaż dźwięku przygotował Bart Putkiewicz
. Postprodukcję zrealizowała Milena Wielgo.
Producentem filmu jest Fundacja Filmowa Lumisenta, mająca w swoim portfolio wiele nagradzanych tytułów, m.in. krótkometrażowy film fabularny "Pomarańcza z Jaffy
" (shortlista oscarowa), pełnometrażowy film dokumentalny "Las
" Lidii Dudy
(nagrodzony m.in. na Thessaloniki Documentary Film Festival) czy fabularny "Flesh and Fuel
" (nagrodzony w Cannes
). Film został zrealizowany przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Za promocję filmu "A teraz wiosna
" za granicą odpowiada So FILMS.