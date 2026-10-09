Newsy Gry "Ace Combat 8: Wings of Theve" z udanym startem
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"Ace Combat 8: Wings of Theve" z udanym startem

Cenega Poland / autor: /
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&quot;Ace Combat 8: Wings of Theve&quot; z udanym startem
Bandai Namco chwali się sukcesem gry "Ace Combat 8: Wings of Theve". Tytuł potrzebował zaledwie tygodnia, by sprzedać milion egzemplarzy.

Udany powrót serii "Ace Combat"

"Ace Combat 8: Wings of Theve" to pierwsza główna odsłona serii od siedmiu lat. Fani najwyraźniej stęsknili się za tym cyklem, ponieważ ósma część osiągnęła milion sprzedanych egzemplarzy w rekordowo krótkim czasie jak na tę serię.





"Ace Combat 8: Wings of Theve" to emocjonująca akcja w powietrzu. Zasiądź za sterami samolotu, wzbij się w powietrze i przemierzaj zachwycające niebo jako elitarny pilot. Bierz udział w emocjonujących walkach powietrznych, eliminuj zagrożenia i wykonuj porywające misje, by zdobywać odznaczenia.

Poza powietrznymi zmaganiami zapierające dech w piersiach sceny ukazane z perspektywy pierwszej osoby przedstawiają historię twojego pilota w formie widowiskowych przerywników filmowych. Doświadcz presji dowodzenia, ciężaru podejmowanych decyzji i więzi zahartowanych w boju. Między misjami buduj relacje z członkami swojej eskadry, stawiaj czoła przeciwnościom losu i udowadniaj, że jesteś prawdziwym asem.

Gra jest dostępna na PC, Xbox Series X i PlayStation 5.

Zwiastun gry "Ace Combat 8: Wings of Theve"




Ace Combat 8: Wings of Theve  (2026)

 Ace Combat 8: Wings of Theve

Ace Combat 7: Skies Unknown  (2019)

 Ace Combat 7: Skies Unknown

Ace Combat 3: Electrosphere  (1999)

 Ace Combat 3: Electrosphere

Ace Combat 2  (1997)

 Ace Combat 2

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