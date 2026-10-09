"Ace Combat 8: Wings of Theve" z udanym startem

Bandai Namco chwali się sukcesem gry "Ace Combat 8: Wings of Theve". Tytuł potrzebował zaledwie tygodnia, by sprzedać milion egzemplarzy.
Udany powrót serii "Ace Combat"
"Ace Combat 8: Wings of Theve
" to pierwsza główna odsłona serii od siedmiu lat. Fani najwyraźniej stęsknili się za tym cyklem, ponieważ ósma część osiągnęła milion sprzedanych egzemplarzy w rekordowo krótkim czasie jak na tę serię.
"Ace Combat 8: Wings of Theve"
to emocjonująca akcja w powietrzu. Zasiądź za sterami samolotu, wzbij się w powietrze i przemierzaj zachwycające niebo jako elitarny pilot. Bierz udział w emocjonujących walkach powietrznych, eliminuj zagrożenia i wykonuj porywające misje, by zdobywać odznaczenia.
Poza powietrznymi zmaganiami zapierające dech w piersiach sceny ukazane z perspektywy pierwszej osoby przedstawiają historię twojego pilota w formie widowiskowych przerywników filmowych. Doświadcz presji dowodzenia, ciężaru podejmowanych decyzji i więzi zahartowanych w boju. Między misjami buduj relacje z członkami swojej eskadry, stawiaj czoła przeciwnościom losu i udowadniaj, że jesteś prawdziwym asem.
Gra jest dostępna na PC, Xbox Series X i PlayStation 5.
Zwiastun gry "Ace Combat 8: Wings of Theve"