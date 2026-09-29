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Historia Westeros. Znamy premierę pierwszego filmu z uniwersum "Gry o tron"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Aegon%27s+Conquest%22%3A+pierwszy+film+z+uniwersum+%22Gry+o+tron%22+trafi+do+kin+w+2029+roku-168836
Historia Westeros. Znamy premierę pierwszego filmu z uniwersum &quot;Gry o tron&quot;
źródło: materialy promocyjne
Wracamy do Westeros, a właściwie – do przeszłości Westeros. Wytwórnia Warner Bros. podzieliła się właśnie ważną aktualizacją w sprawie pierwszego pełnometrażowego filmu osadzonego w świecie George'a R.R. Martina. "Aegon’s Conquest" ma trafić do kin w 2029 roku. Fabuła filmu przeniesie nas w czasie, by opowiedzieć historię pierwszego władcy, który zasiadł na Żelaznym Tronie.

"Aegon’s Conquest" – co wiemy o filmie?



Dokładna data premiery ujawniona przez Warner Bros. to 1 czerwca 2029 roku. Akcja "Aegon's Conquest" zostanie osadzona kilkaset lat przed wydarzeniami pamiętanymi z "Gry o tron". Zawarty w oryginalnym tytule "podbój Aegona" naprowadza nas na kształt fabuły filmu. Historia z całą pewnością będzie dotyczyć drogi na Żelazny Tron i podporządkowania sobie większości z Siedmiu Królestw przez Aegona Zdobywcę – założyciela dynastii Targareynów. Na tę chwilę żadne informacje na temat fabuły filmu nie zostały jeszcze potwierdzone przez studio.



W świecie stworzonym przez George'a R.R. Martina Aegon I Targaryen – znany też jako Aegon Zdobywca lub Aegon Smok – to pierwszy władca, który podbił Westeros i zjednoczył królestwo (z wyjątkiem Dorne i ziem za Murem). Pomogły mu w tym trzy potężne smoki: dosiadany przez niego Balerion Czarny Strach oraz Vhagar i Meraxes (dosiadane przez jego siostry-żony Visenyę i Rhaenys). Na tę chwilę nie wiemy, kto wcieli się w głównego bohatera opowieści. Aegon nigdy dotąd nie pojawił się w żadnym serialu z uniwersum "Gry o tron".

Reżyserem projektu został Owen Harris, twórca mocno zżyty w krajobrazem Westeros – jako producent wykonawczy odpowiada bowiem za serial "Rycerz Siedmiu Królestw", którego drugi sezon trafi na platformę HBO Max w przyszłym roku. Swój film stworzy na podstawie scenariusza autorstwa Beau Willimona. Scenarzysta w przeszłości pracował nad serialami "House of Cards" czy "Andor".

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