"Ahsoka" wreszcie powróci. Ale nie tak szybko. Disney wskazuje, kiedy pokaże 2. sezon serialu
The Hollywood Reporter / autor: /
We wtorek swoimi planami na najbliższe miesiące i lata podzielił się Disney. Wśród poruszonych tematów była m.in. sprawa drugiego sezonu serialu "Star Wars: Ahsoka". Disney miał dla fanów dobra i złą wiadomość.

Przypomnijmy, że pierwszy sezon "Star Wars: Ahsoka" miał swoją premierę w 2023 roku. Jego oglądalność była na tyle duża, że Disney zlecił realizację kontynuacji. Prace nad nim zaczęły się jeszcze w 2024 roku.

I na tym koniec. W tym roku minie trzeci rok od premiery serialu, a drugiego sezonu wciąż nie ma. Disney wreszcie uspokoił fanów: "Ahsoka" nie została skasowana. Drugi sezon trafi na platformę Disney+.


Na tym kończą się jedna dobre wiadomości. Fani serialu muszą uzbroić się w cierpliwość. "Star Wars: Ahsoka" powróci bowiem dopiero w 2027 roku. Disney sugeruje, że będzie to miało miejsce w pierwszym kwartale, ale dokładnej daty na razie nie podaje.

Osadzony w uniwersum Gwiezdnych wojen serial śledzi losy byłej Jedi, Ahsoki Tano, która przemierza galaktykę rozdartą wojną i politycznymi napięciami. Jej zadaniem jest odkrywanie spisków i stawianie czoła pozostałościom Imperium. Współpracuje zarówno ze znanymi, jak i nowymi sojusznikami, jednocześnie konfrontując się z własną przeszłością. 

Główną rolę gra w nim Rosario Dawson. W drugim sezonie ma się pojawić Hayden Christensen jako Anakin Skywalker. Zobaczymy też Rory'ego McCanna, który wcieli się w postać Baylana Skolla. W pierwszym sezonie grał go Ray Stevenson. Aktor zmarł jednak jeszcze przed premierą serialu.

