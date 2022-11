"Akademia Pana Kleksa": zdjęcia do filmu zakończone. Kiedy premiera?

"Akademia Pana Kleksa": szczegóły filmu



Zakończyły się zdjęcia do filmu " Akademia Pana Kleksa " opartego na kultowej książce Jana Brzechwy . Widowisko w reżyserii Macieja Kawulskiego (" Underdog ", " Jak zostałem gangsterem ") trafi do kin w dwóch częściach. Pierwsza będzie miała premierę w 2023 roku. Akademia Pana Kleksa " to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki - Ady Niezgódki - która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę.Tytułową rolę zagrał Tomasz Kot . Partneruje mu debiutująca na wielkim ekranie Antonina Litwiniak jako Ada Niezgódka. W filmie pojawi się również Piotr Fronczewski , gwiazda pierwszej ekranizacji " Akademii " z 1983 roku.Twórcy podkreślają, że ważnym elementem filmu jest aspekt edukacyjny. Akademia Pana Kleksa będzie szkołą międzynarodową, w której uczyć się będą dzieci z całego świata. "Robimy film dla dzieci, nie namawiamy szkół, żeby chodziły do kin, bo to jest lektura. Chcemy, żeby oglądały go dwa trzy razy, bo to świetna rozrywka. Aspekt edukacyjny, który proponujemy jest tak samo nowoczesny i nowatorski jak cała ta produkcja" - mówi reżyser i producent filmu, Maciej Kawulski . Scenariusz napisał Krzysztof Gureczny według koncepcji stworzonej do spółki z Agnieszką Kruk Zdjęcia do filmu były realizowane w Polsce i Norwegii.