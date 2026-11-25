Pamiętacie "Akwamarynę" z 2006 roku? Disney też pamięta. Studio właśnie zamówiło serial inspirowany filmem o syrenie, która pewnego dnia pojawiła się na plaży po potężnej burzy. Tym razem historia dostanie jednak zupełnie nowe oblicze, choć za projektem stoi duża część ekipy z oryginału.
Główną bohaterką serialu będzie Coral, w którą wcieli się Kenzi Richardson
. Nastolatka przeprowadza się do niewielkiego, nadmorskiego miasteczka i szybko odkrywa, że w jej rodzinie jest znacznie więcej tajemnic, niż mogłaby przypuszczać. Coral zaczyna szukać odpowiedzi w sprawie zaginięcia matki, aż w końcu dowiaduje się, że jest ona... syreną. To odkrycie uruchamia w dziewczynie magiczne zdolności, a przy okazji otwiera drzwi do kolejnych sekretów ukrytych pod powierzchnią morza.
"Akwamaryna", 2006
Disney nie zamierza całkowicie odcinać się od filmu, który dał początek całej historii. W serialu ponownie zobaczymy Emmę Roberts
i Jake'a McDormana
. Roberts wróci jako Claire, a McDorman ponownie zagra Raymonda. Oboje będą również producentami wykonawczymi.
Za kamerą pilota stanie Elizabeth Allen Rosenbaum
, reżyserka oryginalnego "Aquamarine
". Ona także dołączy do grona producentów wykonawczych, podobnie jak Susan Cartsonis
, która produkowała film z 2006 roku. W obsadzie znaleźli się również Briella Guiza
jako Mia, Theodore Dalton jako August i Annika Reese jako Paige.
Disney zapowiada historię o przyjaźni, samoakceptacji i wierze we własne możliwości. Twórcy obiecują też, że nie zabraknie humoru, magii i tajemnic związanych z podwodnym światem.
"Akwamaryna" – fabuła i zwiastun
Film z 2006 roku był luźną adaptacją młodzieżowej powieści Alice Hoffman wydanej w 2001 roku. Opowiadał o dwóch nastolatkach, które po gwałtownej burzy odkrywają na brzegu prawdziwą syrenę. Akwamaryna, grana przez Sarę Paxton
, miała bardzo konkretny plan: chciała przekonać swojego ojca, że prawdziwa miłość istnieje. W realizacji tego zadania pomagały jej bohaterki grane przez Emmę Roberts
i JoJo
. Plan był prosty – zdobyć serce przystojnego ratownika, w którego wcielił się McDorman
.