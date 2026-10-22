"Ali G: Kto ja jezdem?": Sacha Baron Cohen opowiada, dlaczego chciał zrealizować film

Przy okazji nadchodzącej premiery filmu "Ali G: Kto ja jezdem?" Sacha Baron Cohen udzielił wywiadu, w którym opowiedział o swoich motywacjach do zrealizowania tego projektu.
Jak zrodził się pomysł na nowy film?
Aktor wraca do postaci, która przed laty przyniosła mu rozpoznawalność, ale tym razem chce opowiedzieć również o współczesnych podziałach politycznych. Jak przyznaje, może to być jego ostatni film tego rodzaju - nie tylko ze względu na coraz większe ryzyko związane z jego metodami pracy, lecz także groźby śmierci, które regularnie otrzymuje. Cohen
stwierdził: Przeraża mnie to, dokąd zmierza nasze społeczeństwo, a przez komedię mogę o tym mówić. Aktor chce pokazać ekstremizm po obu stronach politycznego spektrum oraz niebezpieczeństwo przemocy usprawiedliwianej szczytnymi intencjami.
Jednocześnie zależy mu na tym, by stworzyć najśmieszniejszy film w historii. Jak podkreśla, po 28 latach chce dać wiernym widzom coś, czego jeszcze nie widzieli. Nowego "Alego G
" nazywa swoim najbardziej ambitnym projektem (zagrał w nim trzy postaci).
Pomysł na powrót Alego G. zrodził się po występie Cohena
w Australii w 2021 roku. W czasie pandemii aktor przekonał lokalne władze, że jego planowana trasa stand-upowa przyniesie korzyści Australii Zachodniej i stworzy setki miejsc pracy. Podczas występu zauważył, że publiczność reaguje na Alego G. inaczej niż na Borata czy Bruno - część widzów zdawała się traktować tę postać jak prawdziwą osobę. To skłoniło go do zastanowienia się, czy bohater nadaje się na kolejny film.
Trudy podczas realizacji
Realizacja filmu okazała się jednak karkołomnym przedsięwzięciem. Jedną z sekwencji kręcono nieprzerwanie przez osiem godzin, w 12 różnych lokalizacjach. W scenie znalazły się pościgi i wybuchy, a zdjęcia odbywały się między innymi na pustyni. Cohen
musiał trenować ze specjalistą od przygotowania fizycznego, który pracował z kolarzami Tour de France, i pić duże ilości elektrolitów, by nie doprowadzić do odwodnienia. Jeden z dni zdjęciowych zakończył się fiaskiem z powodu pożaru, co kosztowało aktora trzy miliony dolarów z własnej kieszeni.
Powrót Alego G. nie obył się bez kontrowersji. W mediach społecznościowych pojawiły się zarzuty, że bohater jest przestarzałą karykaturą, a jego sposób mówienia i zachowania to przykład przywłaszczania kulturowego. Rozpoczęto nawet kampanię bojkotu produkcji. W fabule Ali G mierzy się z ultraprogresywnym rywalem (w tej roli także Cohen
), który próbuje go publicznie zdyskredytować właśnie z powodu takich zarzutów. Colton Dunn
, jeden z czarnoskórych scenarzystów filmu, zapewnia, że twórcy podjęli ten temat, a ich intencją było przeciwstawienie się nienawiści. Cohen
nie ukrywa, że praca nad podobnymi projektami bywa niebezpieczna. Podczas realizacji pierwszego "Borata
" zrezygnował z jednej sceny, gdy policjant uświadomił mu, że kręcenie jej mogłoby być niebezpieczne. Z kolei podczas zdjęć do "Borata 2
" aktor wystąpił na wiecu zwolenników prawa do posiadania broni, świadomy, że może zostać postrzelony. Jak zaznacza, nie podejmie się sceny, jeśli uzna, że naprawdę grozi mu śmierć.
Polska premiera kinowa filmu "Ali G: Kto ja jezdem?
" już jutro.
"Ali G: Kto ja jezdem?" - zwiastun