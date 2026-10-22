Zarówno sam Ali G, jak i Borat, w osobie Sachy Barona Cohena, przyłączyli się do petycji o zakaz wyświetlania w kinach filmu "Ali G: Kto ja jezdem?". Nowy zwiastun mówi jasno: BOJKOT! "Prosimy was, dla dobra przyzwoitości i całej ludzkości, przyłączcie się do naszego bojkotu. Błagamy, nie oglądajcie tego filmu" – tak dokładnie to brzmi.
W filmie, o którego bojkot apeluje Cohen
, wciela się on w aż trzy różne, kontrowersyjne postaci. Skala przedsięwzięcia była bezprecedensowa w jego dotychczasowej karierze. – Musieliśmy przez lata pracować z zespołami specjalistów od protez charakteryzatorskich. Mieliśmy też zespoły zajmujące się animatroniką
– zdradził w programie "60 minutes" w stacji CBS News. – Chciałem, aby widzowie naprawdę, naprawdę mocno się śmiali. Chciałem też przyjrzeć się zjawisku teorii spiskowych i kłamstw. Cohen
przypomniał przy okazji, że sednem pomysłu na postać Alego G było zestawienie światowej klasy ekspertów w różnych dziedzinach z największym idiotą na świecie. I mimo iż komik stwierdził też prowokacyjnie, że po prostu bawi się głosami i tworzy zabawnych bohaterów, to w rzeczywistości wypracował własną odmianę komedii, która ma nie tylko śmieszyć, ale i skłaniać do refleksji.
Po dwudziestu latach balowania, palenia trawki i podrywania lasek, Ali G przeżywa prawdziwy szok. Okazuje się, że jego wieloletnia dziewczyna Julie jest w ósmym miesiącu ciąży! Koniec z imprezowaniem? Nic z tych rzeczy! Przyszły tatuś rusza do Ameryki, żeby odzyskać dawną sławę, zarobić wielką kasę i udowodnić światu, że nadal jest numerem jeden. Jak zwykle ma wielkie ambicje, jeszcze większe ego i absolutnie żadnego pojęcia, w co się pakuje. "Ali G: Kto ja jezdem?" tylko w Cinema City i wybranych kinach 23–24 października!
Zwiastun filmu "Ali G: Kto ja jezdem?"
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