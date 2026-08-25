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"Ali G: Who Iz I?": zwiastun. Sacha Baron Cohen powraca jako legendarny bohater

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&quot;Ali G: Who Iz I?&quot;: zwiastun. Sacha Baron Cohen powraca jako legendarny bohater
Wytwórnia Amazon MGM Studios zaprezentowała pierwszy zwiastun filmu "Ali G: Who Iz I?" z Sachą Baronem Cohenem w tytułowej roli. Kontynuacja słynnej komedii z 2002 roku trafi na ekrany kin w październiku. 

"Ali G: Who Iz I?": zwiastun




"Ali G: Who Iz I?": o filmie



Ali G to - obok Borata i Bruno - jedno z ekranowych wcieleń Cohena, dzięki którym brytyjski komik stał się gwiazdą światowego formatu. Gangsta raper, osobowość medialna i samozwańczy ekspert od wszystkiego zadebiutował na ekranach w 1998 roku w programie telewizyjnym "The 11 O’Clock Show". Rok później doczekał się własnego programu - "Da Ali G Show". Jego pierwszy sezon wyemitował Channel 4, zaś kolejne dwie odsłony powstały już dla HBO. W 2002 roku powstał z kolei film kinowy o przygodach Alego.   


Jak wynika ze zwiastuna, w sequelu Ali będzie musiał zmierzyć się z perspektywą zostania ojcem. Cohen nie tylko zagrał główną rolę, ale również stanął za kamerą. To jego reżyserski debiut.   

O tym, że kontynuacja powstaje, dowiedzieliśmy się dopiero w ubiegłym miesiącu, gdy informacje na temat filmu przedostały się do mediów. Cohen zwrócił na siebie uwagę, pojawiając się na Wimbledonie w przebraniu Ali G.

Ali G: Who Iz I?  (2026)

 Ali G: Who Iz I?

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