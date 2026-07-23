Wiemy, kiedy nowy "Ali G" trafi do kin. Film wyreżyserował Sacha Baron Cohen

Od pewnego czasu wiemy, że po latach przerwy Sacha Baron Cohen ponownie wcieli się w jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych postaci i wróci jako Ali G. Amazon MGM Studios oficjalnie zapowiedziało, kiedy produkcja trafi do kin.
Ali G wraca na ekrany
Do sieci trafiła informacja, że film zatytułowany "Ali G: Who Iz I?
" trafi do kin 23 października. Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą, wiadomo jednak, że będzie to pełnometrażowy debiut reżyserski samego Cohena
. Aktor pracował nad projektem od kilku lat, realizując zdjęcia w różnych miastach.
Spekulacje o powrocie Alego G nasiliły się w ostatnich tygodniach, gdy media informowały o zakończeniu zdjęć. Dodatkowo Cohen
pojawił się jako ten bohater podczas finału Wimbledonu 2026, nagrywając krążące później w sieci wideo, w którym żartował, że tenis to gorsza wersja ping-ponga.
Ali G zadebiutował pod koniec lat 90. jako parodia dziennikarza hip-hopowego posługującego się ulicznym slangiem. Popularność przyniósł mu program "Da Ali G Show
", w którym przeprowadzał improwizowane wywiady z politykami i celebrytami, zadając im absurdalne pytania (często bez ich świadomości, że uczestniczą w komediowym skeczu).
Bohater doczekał się już jednego filmu kinowego - "Ali G
" z 2002 roku. Zaznaczmy, że to właśnie z "Da Ali G Show
" wywodzą się również dwie inne kultowe kreacje Cohena
: Borat
i Brüno, które także otrzymały własne pełnometrażowe filmy.
"Ali G" - zwiastun