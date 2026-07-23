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Wiemy, kiedy nowy "Ali G" trafi do kin. Film wyreżyserował Sacha Baron Cohen

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Ali+G%3A+Who+Iz+I+%22+Sachy+Barona+Cohena+trafi+do+kin+w+pa%C5%BAdzierniku.+Jest+dok%C5%82adna+data-167704
Wiemy, kiedy nowy &quot;Ali G&quot; trafi do kin. Film wyreżyserował Sacha Baron Cohen
Od pewnego czasu wiemy, że po latach przerwy Sacha Baron Cohen ponownie wcieli się w jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych postaci i wróci jako Ali G. Amazon MGM Studios oficjalnie zapowiedziało, kiedy produkcja trafi do kin. 

Ali G wraca na ekrany





Do sieci trafiła informacja, że film zatytułowany "Ali G: Who Iz I?" trafi do kin 23 października. Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą, wiadomo jednak, że będzie to pełnometrażowy debiut reżyserski samego Cohena. Aktor pracował nad projektem od kilku lat, realizując zdjęcia w różnych miastach.

Spekulacje o powrocie Alego G nasiliły się w ostatnich tygodniach, gdy media informowały o zakończeniu zdjęć. Dodatkowo Cohen pojawił się jako ten bohater podczas finału Wimbledonu 2026, nagrywając krążące później w sieci wideo, w którym żartował, że tenis to gorsza wersja ping-ponga.

Ali G zadebiutował pod koniec lat 90. jako parodia dziennikarza hip-hopowego posługującego się ulicznym slangiem. Popularność przyniósł mu program "Da Ali G Show", w którym przeprowadzał improwizowane wywiady z politykami i celebrytami, zadając im absurdalne pytania (często bez ich świadomości, że uczestniczą w komediowym skeczu).

Bohater doczekał się już jednego filmu kinowego - "Ali G" z 2002 roku. Zaznaczmy, że to właśnie z "Da Ali G Show" wywodzą się również dwie inne kultowe kreacje Cohena: Borat i Brüno, które także otrzymały własne pełnometrażowe filmy.

"Ali G" - zwiastun



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