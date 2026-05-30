Co wyjdzie z połączenia "Dnia objawienia" z "Obcym"? The Asylum zna odpowiedź

"Dzień objawienia" Stevena Spielberga to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Film trafi na ekrany już w czerwcu. Studio The Asylum tradycyjnie przygotowało zainspirowaną nim produkcję.
Thriller sci-fi "Alien Disclosure Day
" zadebiutował na VOD w Stanach Zjednoczonych wczoraj. Twórcy pożyczyli od Spielberga
tytuł, który połączyli z inną znaną i lubianą franczyzą – "Obcym
". Co z tego wyszło? Zobaczcie zwiastun:
W udostępnionym przez studio opisie czytamy: Kosmiczny statek górniczy wraca z misji w odległej części galaktyki z zabójczymi pasażerami na gapę. Obcy natychmiast przystępują do brutalnego ataku na Ziemię. Ludzkość musi odeprzeć go i zniszczyć statek, zanim planeta zostanie bezpowrotnie stracona.
Za sterami projektu stanął Adrian Avila
. W jego CV znajdziemy m.in. zrealizowany dla The Asylum "Alien: Rubicon
", który towarzyszył premierze "Obcego: Romulusa
". Reżyser współtworzył scenariusz z Gabrielem Avilą (zapewne bratem). W filmie wystąpili m.in. Eugenia Gonzales, Matthew Gademske, Robert Alkire II i Brett Prickett.
Dlaczego czekamy na "Dzień objawienia"?
"Dzień objawienia
" znalazł się na naszej liście najbardziej oczekiwanych premier 2026 roku
. Pisaliśmy o nim tak: Steven Spielberg kręci nowy film, więc reakcja wszystkich kinomanów powinna być oczywista: czekamy. Tym bardziej że twórca "Bliskich spotkań trzeciego stopnia" wraca tu do tematów, których dawno nie poruszał w swoich dziełach, w ostatnich latach skupiając się na czytankach z amerykańskiej konstytucji ("Lincoln", "Czwarta władza") oraz nostalgicznych wspominkach ("Ready Player One", "Fabelmanowie"). "Dzień objawienia" to tymczasem kino science-fiction, opowieść o kontakcie ludzkości z cywilizacją obcych. Pierwszy zwiastun nie zdradza wiele z fabuły, ale już widać, że będzie miejscami upiornie. Obsada też intryguje: jest tu i Josh O'Connor, i Emily Blunt, i Colin Firth, i Colman Domingo. To, że Spielberg jest mistrzem, nie będzie dla nikogo objawieniem (he he), ale dobrze sobie o tym raz na jakiś czas przypominać. Dlatego czekamy na "Dzień objawienia".