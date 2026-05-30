Newsy Filmy Multimedia Co wyjdzie z połączenia "Dnia objawienia" z "Obcym"? The Asylum zna odpowiedź
Filmy / Multimedia

Co wyjdzie z połączenia "Dnia objawienia" z "Obcym"? The Asylum zna odpowiedź

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Alien+Disclosure+Day%22%3A+The+Asylum+rzuca+wyzwanie+Spielbergowi.+Zobacz+zwiastun-166864
Co wyjdzie z połączenia &quot;Dnia objawienia&quot; z &quot;Obcym&quot;? The Asylum zna odpowiedź
"Dzień objawienia" Stevena Spielberga to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Film trafi na ekrany już w czerwcu. Studio The Asylum tradycyjnie przygotowało zainspirowaną nim produkcję.

Zobacz zwiastun "Alien Disclosure Day"


Thriller sci-fi "Alien Disclosure Day" zadebiutował na VOD w Stanach Zjednoczonych wczoraj. Twórcy pożyczyli od Spielberga tytuł, który połączyli z inną znaną i lubianą franczyzą – "Obcym". Co z tego wyszło? Zobaczcie zwiastun:  



W udostępnionym przez studio opisie czytamy: 

Kosmiczny statek górniczy wraca z misji w odległej części galaktyki z zabójczymi pasażerami na gapę. Obcy natychmiast przystępują do brutalnego ataku na Ziemię. Ludzkość musi odeprzeć go i zniszczyć statek, zanim planeta zostanie bezpowrotnie stracona.

Za sterami projektu stanął Adrian Avila. W jego CV znajdziemy m.in. zrealizowany dla The Asylum "Alien: Rubicon", który towarzyszył premierze "Obcego: Romulusa". Reżyser współtworzył scenariusz z Gabrielem Avilą (zapewne bratem). W filmie wystąpili m.in. Eugenia Gonzales, Matthew Gademske, Robert Alkire II i Brett Prickett.

Dlaczego czekamy na "Dzień objawienia"?


"Dzień objawienia" znalazł się na naszej liście najbardziej oczekiwanych premier 2026 roku. Pisaliśmy o nim tak:


Steven Spielberg kręci nowy film, więc reakcja wszystkich kinomanów powinna być oczywista: czekamy. Tym bardziej że twórca "Bliskich spotkań trzeciego stopnia" wraca tu do tematów, których dawno nie poruszał w swoich dziełach, w ostatnich latach skupiając się na czytankach z amerykańskiej konstytucji ("Lincoln", "Czwarta władza") oraz nostalgicznych wspominkach ("Ready Player One", "Fabelmanowie"). "Dzień objawienia" to tymczasem kino science-fiction, opowieść o kontakcie ludzkości z cywilizacją obcych. Pierwszy zwiastun nie zdradza wiele z fabuły, ale już widać, że będzie miejscami upiornie. Obsada też intryguje: jest tu i Josh O'Connor, i Emily Blunt, i Colin Firth, i Colman Domingo. To, że Spielberg jest mistrzem, nie będzie dla nikogo objawieniem (he he), ale dobrze sobie o tym raz na jakiś czas przypominać. Dlatego czekamy na "Dzień objawienia".

Powiązane artykuły Alien Disclosure Day

Zobacz wszystkie artykuły

Dzień objawienia  (2026)

 Dzień objawienia

Alien Disclosure Day  (2026)

 Alien Disclosure Day

Najnowsze Newsy

Filmy

Nie tylko Łódź i Częstochowa. Ekipa "Nieśmiertelnego" pojawi się w Zabrzu

Filmy

Co po "Terrifierze"? Tortury potępionych

Gry

Stało się! "Fable" wycofane z planów na ten rok

Seriale

Ostatnie wielkie dzieło Hitchcocka dostanie remake

6 komentarzy
Inne Filmy

Kamp w Iluzjonie

1 komentarz
VOD Seriale

Helen Mirren kontra Tom Hardy? Aktorka publicznie zareagowała

7 komentarzy
Filmy

Danny Boyle wierzy, że "28 lat później 3" powstanie

8 komentarzy