"All That's Left of You": Bardem i Ruffalo producentami jordańskiego kandydata do Oscara

Javier Bardem i Mark Ruffalo dali się poznać jako zagorzali orędownicy Palestyny. Niedawno podpisali się pod deklaracją organizacji Filmworkers for Palestine, odmawiając współpracy z producentami i podmiotami wspierającymi izraelski reżim (więcej na ten temat TUTAJ). Teraz jako producenci wykonawczy zaangażowali się w promocję filmu opowiadającego o losach palestyńskiej rodziny.
Zobacz zwiastun "All That's Left of You"
Dramat "All That's Left of You
" zadebiutował na tegorocznym festiwalu Sundance. Jego fabułę zainspirowały losy rodziny reżyserki – urodzonej w Stanach Zjednoczonych Cherien Dabis
. Film został wytypowany przez Jordanię jako kandydat do Oscara. Zobaczcie jego zwiastun:
Akcja filmu zaczyna się w latach 80. XX wieku na Zachodnim Brzegu. Poznajemy losy młodego Palestyńczyka, który przyłącza się do protestu przeciwko okupującym jego ziemię siłom Izraela. Nie wie, że decyzja ta zaważy na losach całej jego rodziny. Jestem niezmiernie podekscytowana, że dwóch ludzi, których głęboko podziwiam – Javier Bardem i Mark Ruffalo – dołącza do nas, by podkreślić aktualność i znaczenie tego filmu
– skomentowała reżyserka. "All That's Left of You" przenosi widzów do 1948 roku – początków palestyńskich przesiedleń – i na przestrzeni niemal ośmiu dekad śledzi losy jednej rodziny ukształtowanej przez siły polityczne pozostające poza jej kontrolą. To nieopowiedziana historia o tym, jak Palestyńczycy pierwszy raz stali się uchodźcami i jak ta historia doprowadziła nas do chwili obecnej. Aby zrozumieć, co dzieje się dziś w Gazie, musimy najpierw zrozumieć naszą historię przybycia tutaj. "All That's Left of You" to monumentalny, głęboko humanistyczny film obejmujący dekady, który ukazuje palestyńską Nakbę z autentycznością, współczuciem i wdziękiem. Przypomina nam, że nawet w obliczu niewyobrażalnej straty nasza przyszłość leży w empatii, w odnalezieniu sensu w żałobie i wybraniu człowieczeństwa ponad zemstę
– czytamy w oświadczeniu Ruffalo
. Piękny, inteligentny i głęboko poruszający film Cherien "All That's Left of You" w przekonujący sposób ukazuje prawdziwą historię Palestyny, która nigdy wcześniej nie została opowiedziana, zarówno w sposób artystyczny, jak i autentyczny
– skomentował Bardem
.