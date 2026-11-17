Studio A24 pracuje nad serialem "American Epic". Jego gwiazdami będą Nicolas Cage i Chris Pine. Wśród platform, które mają projekt na oku znajdują się m.in. HBO i Prime Video.
Co wiemy o "American Epic"?
Nad scenariuszem "American Epic" pracuje B.J. Novak
. Cage
i Pine
wcielą się w Wyatta Pascala i Billa Masseya. Pierwszy z nich to charyzmatyczny magnat stojący na czele sieci kasyn z Las Vegas. Drugi – pastor ze Środkowego Zachodu. Wspólnie mają się oni podjąć ambitnego i niemal niewykonalnego zadania: stworzyć coś wiecznego w najbardziej przejściowym miejscu na ziemi.
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Ostatnie role Chrisa Pine'aChris Pine
w ostatnich latach wystąpił m.in. w thrillerze "Nie martw się, kochanie
", widowisku fantasy "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor
" czy komedii "Czyściciel
". Aktualnie jego filmografię zamyka komedia sci-fi "Alpha Gang
", która zadebiutowała na tegorocznym festiwalu w Telluride. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. kryminał / thriller "My Darling California".
Ostatnie role Nicolasa Cage'a. Zobacz zwiastun serialu "Spider-Noir"
W ostatnich latach Nicolas Cage
dodał do swojego CV takie tytuły jak "Świnia
", "Nieznośny ciężar wielkiego talentu
", "Renfield
", "Dream Scenario
", "Surfer
", "Kod zła
" czy "Syn przeznaczenia
". Aktualnie jego filmografię zamyka serial "Spider-Noir
" (zwiastun poniżej), w którym wciela się w alternatywną wersję Spider-Mana
z czasów Wielkiego Kryzysu. Poza "Maddenem
" wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. thriller wojenny "Lords of War" oraz akcyjniak "Best Pancakes in the County
".