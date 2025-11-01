"American Horror Story 13". Znamy obsadę

Nadchodzi! Trzynasty sezon serialu-antologii "American Horror Story". W mediach społecznościowych ogłoszona została obsada. W większości są to nazwiska fanom cyklu doskonale znane.
Ariana Grande dołącza do "American Horror Story 13"
Szczegóły fabuły "American Horror Story 13"
są na razie trzymane w tajemnicy. Ogłoszona obsada sugeruje jednak, że prace nad serialem ruszą wkrótce, więc sezon prawdopodobnie zadebiutuje w październiku 2026 roku, czyli trzy lata po premierze "American Horror Story: Oczekiwanie
".
Kogo zobaczymy w obsadzie? Oto oficjalne ujawnienie gwiazd:
Jedyną nową osobą w tym zestawieniu jest Ariana Grande
. Aktorka, którą wkrótce zobaczymy na dużych ekranach w musicalu "Wicked: Na dobre
", w "American Horror Story" dotąd nie występowała. Miała jednak okazję pracować z Ryanem Murphym
przy okazji innego show - "Królowe krzyku
".
Pozostałe osoby z ujawnionej obsady, to gwiazdy poprzednich edycji serialu, czyli: Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman i Jessica Lange.
Zwiastun ostatniego sezonu serialu, "American Horror Story: Oczekiwanie"