"American Horror Story 13". Znamy obsadę

Nadchodzi! Trzynasty sezon serialu-antologii "American Horror Story". W mediach społecznościowych ogłoszona została obsada. W większości są to nazwiska fanom cyklu doskonale znane.

Ariana Grande dołącza do "American Horror Story 13"



Szczegóły fabuły "American Horror Story 13" są na razie trzymane w tajemnicy. Ogłoszona obsada sugeruje jednak, że prace nad serialem ruszą wkrótce, więc sezon prawdopodobnie zadebiutuje w październiku 2026 roku, czyli trzy lata po premierze "American Horror Story: Oczekiwanie".

Kogo zobaczymy w obsadzie? Oto oficjalne ujawnienie gwiazd:


Jedyną nową osobą w tym zestawieniu jest Ariana Grande. Aktorka, którą wkrótce zobaczymy na dużych ekranach w musicalu "Wicked: Na dobre", w "American Horror Story" dotąd nie występowała. Miała jednak okazję pracować z Ryanem Murphym przy okazji innego show - "Królowe krzyku".

Pozostałe osoby z ujawnionej obsady, to gwiazdy poprzednich edycji serialu, czyli: Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman i Jessica Lange.

Zwiastun ostatniego sezonu serialu, "American Horror Story: Oczekiwanie"




