Kobiecy western od twórczyni "Zmierzchu" w drodze

Trwają przygotowania do produkcji "American River" – kobiecego westernu rozgrywającego się w trakcie kalifornijskiej gorączki złota. Krzesło reżyserki zajmie Catherine Hardwicke. Będzie ona pracować na podstawie scenariusza autorstwa Erica Esau.
Co wiemy o "American River"?
Prace na planie "American River
" mają się rozpocząć w drugim kwartale przyszłego roku. Materiał zostanie zrealizowany w Australii. Aktualnie trwają poszukiwania odtwórczyń głównych ról. Akcja będzie się toczyć w 1848 roku w ogarniętej gorączką złota Kalifornii. Bohaterkami będą cztery kobiety wywodzące się z różnych środowisk. Splot okoliczności zmusi je, by połączyły siły podczas pełnej niebezpieczeństw i zdominowanej przez mężczyzn wędrówki przez tereny złotonośne.
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Reżyserka skomentowała: Jako Teksanka uwielbiam rozmach i mitologię Zachodu, ale w "American River" najbardziej pociąga mnie możliwość spojrzenia na ten świat z zupełnie nowej perspektywy. Każda z tych czterech kobiet ma inny powód, by wyruszyć w tę podróż. Nie chcą zostać bohaterkami, próbują przetrwać i wziąć los we własne ręce. Niezwykłe krajobrazy i niebezpieczeństwa towarzyszące gorączce złota będą tłem dla dzieła pełnego emocji, fizyczności i prawdziwie kinowego rozmachu.
Skąd znamy Catherine Hardwicke? Zobacz zwiastun filmu "Mafia Mamma"Catherine Hardwicke
najlepiej znana jest jako reżyserka "Zmierzchu
". W jej CV znajdziemy też takie filmy jak "Trzynastka
", "Królowie Dogtown
", "Dziewczyna w czerwonej pelerynie
", "Już za tobą tęsknię
", "Wystrzałowa miss
" czy "Mafia Mamma
" (zwiastun poniżej). Pracowała też przy serialach "Tacy jesteśmy
", "Don't Look Deeper
" czy "Gabinet osobliwości Guillermo del Toro
".