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Kobiecy western od twórczyni "Zmierzchu" w drodze

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22American+River%22%3A+Catherine+Hardwicke+%28%22Zmierzch%22%29+pracuje+nad+kobiecym+westernem-168999
Kobiecy western od twórczyni &quot;Zmierzchu&quot; w drodze
źródło: Getty Images
autor: Unique Nicole
Trwają przygotowania do produkcji "American River" – kobiecego westernu rozgrywającego się w trakcie kalifornijskiej gorączki złota. Krzesło reżyserki zajmie Catherine Hardwicke. Będzie ona pracować na podstawie scenariusza autorstwa Erica Esau.

Co wiemy o "American River"?


Prace na planie "American River" mają się rozpocząć w drugim kwartale przyszłego roku. Materiał zostanie zrealizowany w Australii. Aktualnie trwają poszukiwania odtwórczyń głównych ról. Akcja będzie się toczyć w 1848 roku w ogarniętej gorączką złota Kalifornii. Bohaterkami będą cztery kobiety wywodzące się z różnych środowisk. Splot okoliczności zmusi je, by połączyły siły podczas pełnej niebezpieczeństw i zdominowanej przez mężczyzn wędrówki przez tereny złotonośne.

GettyImages-2298603286.jpg Getty Images © Stefanie Keenan

Reżyserka skomentowała:

Jako Teksanka uwielbiam rozmach i mitologię Zachodu, ale w "American River" najbardziej pociąga mnie możliwość spojrzenia na ten świat z zupełnie nowej perspektywy. Każda z tych czterech kobiet ma inny powód, by wyruszyć w tę podróż. Nie chcą zostać bohaterkami, próbują przetrwać i wziąć los we własne ręce. Niezwykłe krajobrazy i niebezpieczeństwa towarzyszące gorączce złota będą tłem dla dzieła pełnego emocji, fizyczności i prawdziwie kinowego rozmachu.

Skąd znamy Catherine Hardwicke? Zobacz zwiastun filmu "Mafia Mamma"


Catherine Hardwicke najlepiej znana jest jako reżyserka "Zmierzchu". W jej CV znajdziemy też takie filmy jak "Trzynastka", "Królowie Dogtown", "Dziewczyna w czerwonej pelerynie", "Już za tobą tęsknię", "Wystrzałowa miss" czy "Mafia Mamma" (zwiastun poniżej). Pracowała też przy serialach "Tacy jesteśmy", "Don't Look Deeper" czy "Gabinet osobliwości Guillermo del Toro".


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