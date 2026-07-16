Newsy Seriale Jimmy Tatro jako Gorilla Grodd w serialowym spin-offie "Supermana". Co wiemy o projekcie?
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Jimmy Tatro jako Gorilla Grodd w serialowym spin-offie "Supermana". Co wiemy o projekcie?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22American+Villain%22.+Jimmy+Tatro+jako+Gorilla+Grodd+w+spin-offie+%22Supermana%22.+To+parodia+dokument%C3%B3w+true+crime-167596
Jimmy Tatro jako Gorilla Grodd w serialowym spin-offie &quot;Supermana&quot;. Co wiemy o projekcie?
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
To już oficjalna wiadomość - Jimmy Tatro dołączył do uniwersum DC. Aktor znany m.in. z serialu "American Vandal" wcieli się w Gorilla Grodda w nadchodzącym spin-offie "Supermana" przygotowywanym dla HBO Max.

Co wiemy o serialu?




Produkcja ma być utrzymana w formie parodii dokumentów true crime, a jej gospodarzem będzie Jimmy Olsen, którego w filmie Jamesa Gunna "Superman" zagrał Skyler Gisondo. Według doniesień tytuł to "American Villain". Warto tu podkreślić, że choć kompletowana jest obsada, to platforma wciąż nie dała oficjalnej zgody na realizację serialu. 

Pierwszy sezon ma koncentrować się właśnie na Gorilla Groddzie - jednym z najbardziej charakterystycznych przeciwników Flasha. Bohater to niezwykle inteligentna, obdarzony zdolnościami telepatycznymi goryl. Grodd zadebiutował w komiksach DC w 1959 roku, a stworzyli go John Broome i Carmine Infantino. W ostatnich latach pojawiała się m.in. w serialach należących do telewizyjnego uniwersum Arrowverse.

Za serial odpowiadają Tony Yacenda i Dan Perrault, twórcy "American Vandal". Duet napisze scenariusz, będzie pełnił funkcję showrunnerów i producentów wykonawczych. Nad projektem jako producenci wykonawczy czuwają również szefowie DC Studios James Gunn i Peter Safran.

Dla Tatro to kolejny duży projekt w ostatnim czasie. Aktor pojawi w serialu komediowym Netfliksa "Hawk", a na dużym ekranie wystąpił m.in. w "Krzyku 7".

"American Vandal" - zwiastun



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