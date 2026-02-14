Aniołki Charliego znów w akcji! Sony szykuje nowy film

Od ostatniego kinowego filmu "Aniołki Charliego" mija właśnie siedem lat. Sony uznało, że to wystarczająco długi okres, by spróbować nakręcić nową wersję. Projekt ma już scenarzystę. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Gotowi na nowe "Aniołki Charliego"?
Tytułowe Aniołki to agentki Townsend Agency. Na zlecenie enigmatycznego Charliego wykonują najprzeróżniejsze misje mające na celu powstrzymanie zbrodni i utrzymanie ładu i porządku.
Na początku "Aniołki Charliego
" były serialem telewizyjnym, którego gwiazdami były Kate Jackson
, Farrah Fawcett
, Jaclyn Smith
i Cheryl Ladd
. W 2000 roku do kin trafiła wersja kinowa z Cameron Diaz
, Drew Barrymore
i Lucy Liu
. Te "Aniołki Charliego
" były tak wielkim hitem, że trzy lata później do kin trafiła część druga "Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość
".
W kolejnej dekadzie panie wracały na ekrany dwukrotnie. Najpierw w 2011 roku był serial "Aniołki Charliego
", który został skasowany po zaledwie czterech odcinkach. Potem, w 2019 roku, do kin trafił film "Aniołki Charliego
", którego gwiazdami były Kristen Stewart
, Ella Balinska
i Naomi Scott
. Całość wyreżyserowała Elizabeth Banks
. Film nie przyciągnął widzów do kin zarabiając na świecie tylko 73 miliony dolarów (z tego w Ameryce zaledwie 17,8 mln).
Czy nowa wersja będzie miała w kinach więcej szczęścia? Sony liczy, że tak się stanie. Sukces ma zapewnić m.in. właśnie zatrudniony scenarzysta Pete Chiarelli
, autor kasowych komedii "Narzeczony mimo woli
" i "Bajecznie bogaci Azjaci
".
Zwiastun filmu "Aniołki Charliego" z 2019 roku