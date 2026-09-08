Danny Boyle zabierze nas na Antarktydę?

Danny Boyle zajmuje się teraz promocja dramatu "Ink" (naszą recenzję przeczytasz TUTAJ). Twórca "Trainspottingu" myśli już o kolejnym projekcie.
Czy "Antarctica" to nowy projekt Danny'ego Boyle'a?
W rozmowie z Indie Wire Boyle
zapowiedział, że chciałby, aby jego następnym filmem była "Antarctica". Reżyser przymierzał się do jego realizacji już w 2023 roku, ale wówczas jego realizację udaremniły strajki scenarzystów. Rozmowy w sprawie głównych ról prowadzili Austin Butler
i Colin Farrell
. Aktualnie nie wiadomo, czy nadal są zainteresowani udziałem.
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Scenariusz zainspirowała prawdziwa historia Colina O'Brady'ego (na zdjęciu wyżej) – Amerykanina, który 26 grudnia 2018 roku ukończył trwającą 54 dni samotną przeprawę przez Antarktydę. Przebył liczącą 930 mil (czyli niemal 1500 km) trasę, ciągnąc ważące 400 funtów (czyli ok. 180 kg) sanie z żywnością i sprzętem. Zmagał się nie tylko z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, ale też kapitanem Louisem Ruddem – doświadczonym polarnikiem, który ukończył swoją wyprawę dwa i pół dnia później. O'Brady i Rudd do dziś pozostają jedynymi dwiema osobami, którym udało się przemierzyć Antarktydę bez wsparcia i pomocy.
Skąd znamy Danny'ego Boyle'a?Danny Boyle
to brytyjski reżyser, scenarzysta i producent, laureat Oscara za dramat "Slumdog. Milioner z ulicy
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Płytki grób
", "Trainspotting
", "Życie mniej zwyczajne
", "28 dni później
", "127 godzin
", "Steve Jobs
", "Yesterday
" oraz miniserial "Pistol
". Jego najnowszy film – dramat biograficzny "Ink
" – kilka dni temu zadebiutował na festiwalu w Wenecji.
Zobacz zwiastun "28 lat później"
"28 lat później
" – rozgrywająca się po latach w ogarniętej epidemią zombie Anglii kontynuacja "28 dni później
" – trafiła na ekrany w czerwcu 2025 roku. W rolach głównych wystąpili Alfie Williams
, Jodie Comer
, Aaron Taylor-Johnson
i Ralph Fiennes
. Przypominamy zwiastun: