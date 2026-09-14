Newsy Seriale "Apollo w ogniu: Apollo Has Fallen" już dziś w serwisie CANAL+
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"Apollo w ogniu: Apollo Has Fallen" już dziś w serwisie CANAL+

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&quot;Apollo w ogniu: Apollo Has Fallen&quot; już dziś w serwisie CANAL+
źródło: materialy promocyjne
Kontynuacja serialu sensacyjnego "Paryż w ogniu: Paris Has Fallen" już dostępna w serwisie CANAL+. Opublikowano oficjalny plakat i pierwsze fotosy z filmu. W jednej z ważniejszych ról polski aktor Jacek Koman.

Kiedy pozornie rutynowa operacja inwigilacyjna w Libii wymyka się spod kontroli, agentka MI6 Zara Taylor i były funkcjonariusz ochrony Vincent Taleb zmuszeni są ponownie połączyć siły. Razem odkrywają rozległy spisek zaaranżowany przez bezwzględnego Jurija Miszkina, mający na celu uwolnienie śmiertelnego wirusa zdolnego zniszczyć Europę. W miarę jak zagrożenie rozprzestrzenia się z libijskiego wybrzeża na stolice europejskich miast, Zara i Vincent zostają wciągnięci w nieustanny wyścig z czasem w świecie skompromitowanych agentów, prywatnych bojówek i skrywanych tajemnic.

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W swoich rolach powracają Ritu Arya jako nieustraszona agentka MI6 Zara Taylor oraz Tewfik Jallab, wcielający się ponownie w postać Vincenta Taleba, byłego oficera ochrony osobistej. Do znakomitej międzynarodowej obsady serii "Apollo w ogniu: Apollo Has Fallen" dołączają również uznani aktorzy, tacy jak Richard Dormer, Charlotte SpencerArthur Darvill i Jacek Koman, polski aktor znany m.in. z "Konklawe", "Top of the Lake”, "Moulin Rouge!".

Za warstwę fabularną nowego sezonu odpowiada ponownie brytyjski scenarzysta Howard Overman ("Wojna światów", "Misfits"). Głównym reżyserem projektu został David Caffrey ("Alienista"), a współreżyseruje Alice Troughton ("Boat Story", "Baghdad Central").



Trylogia "W ogniu" (ang. Has Fallen) na stałe wpisała się do kanonu współczesnego kina akcji. Wszystkie trzy filmy zdobyły uznanie widzów na całym świecie dzięki widowiskowym scenom, dynamicznemu tempu i spektakularnym efektom specjalnym, osiągając przy tym znaczący sukces komercyjny. Popularność franczyzy zaowocowała jej pierwszą serialową odsłoną – ośmioodcinkowym "Paryż w ogniu: Paris Has Fallen", którego akcja przeniosła się do stolicy Francji. Serial zachował wszystkie znaki rozpoznawcze filmowej serii: intensywną akcję, wysokie tempo, napięcie i widowiskowe sceny. Drugi sezon, czyli "Apollo w ogniu: Apollo Has Fallen" już dostępny tylko w serwisie streamingowym CANAL+.  

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