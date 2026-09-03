Sandra Hüller zagra mężczyznę. Co wiemy o "Arbeit und Struktur"?

Sandra Hüller najwyraźniej polubiła męskie role. Po występie w dramacie historycznym "Róża" przygotowuje się do występu w dramacie biograficznym "Arbeit und Struktur". Wcieli się w nim w pisarza i artystę Wolfganga Herrndorfa.
Sandra Hüller jako Wolfgang Herrndorf
Jak podaje blog World of Reel, nad adaptacją "Arbeit und Struktur
" – autobiografii zmarłego w 2013 roku Wolfganga Herrndorfa
– pracuje Maria Schrader
(na zdjęciu niżej). Książka początkowo publikowana była jako blog przeznaczony dla najbliższych przyjaciół autora. Opisywał w nim swoje myśli i uczucia związane z diagnozą: nieuleczalnym guzem mózgu. Schrader
pisze scenariusz wspólnie z Janem Schomburgiem
. Prace na planie mają ruszyć na początku przyszłego roku. Premierę zaplanowano na 2028 rok.
Hüller Getty Images © Andreas Rentz
jest zresztą fanką twórczości Herrndorfa
. Spotkanie go jako człowieka poprzez ten film – w chwili, gdy jego życie nagle się zmieniło i wydawało się bliskie rozpadu, a jednocześnie odkrywał swój pisarski głos, zanim został on tragicznie uciszony, to dla mnie zarówno ogromny zaszczyt, jak i wyzwanie
– skomentowała.
Najważniejsze role Sandry HüllerSandra Hüller
to niemiecka aktorka. Międzynarodowy rozgłos przyniosła jej rola w komediodramacie "Toni Erdmann
" Maren Ade
, za który została uhonorowana nagrodą Europejskiej Akademii Filmowej. Występ w "Anatomii upadku
" Justine Triet
przyniósł jej nominacje m.in. do Złotego Globu i Oscara. W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Strefa interesów
" Jonathana Glazera
, i "Ojczyzna
" Pawła Pawlikowskiego
czy hollywoodzkie widowisko "Projekt Hail Mary
" duetu Phil Lord
i Christopher Miller
.
Zobacz zwiastun "Róży"
"Róża
" Markusa Schleinzera
to rozgrywająca się w XVII wieku opowieść o kobiecie funkcjonującej w społeczeństwie jako mężczyzna. Film zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Berlinie. Przypominamy zwiastun: