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Sandra Hüller zagra mężczyznę. Co wiemy o "Arbeit und Struktur"?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Arbeit+und+Struktur%22%3A+Sandra+H%C3%BCller+jako+Wolfgang+Herrndorf+w+filmie+Marii+Schrader-168395
Sandra Hüller zagra mężczyznę. Co wiemy o &quot;Arbeit und Struktur&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Dominik Bindl
Sandra Hüller najwyraźniej polubiła męskie role. Po występie w dramacie historycznym "Róża" przygotowuje się do występu w dramacie biograficznym "Arbeit und Struktur". Wcieli się w nim w pisarza i artystę Wolfganga Herrndorfa.

Sandra Hüller jako Wolfgang Herrndorf


Jak podaje blog World of Reel, nad adaptacją "Arbeit und Struktur" – autobiografii zmarłego w 2013 roku Wolfganga Herrndorfa – pracuje Maria Schrader (na zdjęciu niżej). Książka początkowo publikowana była jako blog przeznaczony dla najbliższych przyjaciół autora. Opisywał w nim swoje myśli i uczucia związane z diagnozą: nieuleczalnym guzem mózgu. Schrader pisze scenariusz wspólnie z Janem Schomburgiem. Prace na planie mają ruszyć na początku przyszłego roku. Premierę zaplanowano na 2028 rok.

GettyImages-2199324287.jpg Getty Images © Andreas Rentz

Hüller jest zresztą fanką twórczości Herrndorfa. Spotkanie go jako człowieka poprzez ten film – w chwili, gdy jego życie nagle się zmieniło i wydawało się bliskie rozpadu, a jednocześnie odkrywał swój pisarski głos, zanim został on tragicznie uciszony, to dla mnie zarówno ogromny zaszczyt, jak i wyzwanie – skomentowała. 

Najważniejsze role Sandry Hüller


Sandra Hüller to niemiecka aktorka. Międzynarodowy rozgłos przyniosła jej rola w komediodramacie "Toni Erdmann" Maren Ade, za który została uhonorowana nagrodą Europejskiej Akademii Filmowej. Występ w "Anatomii upadku" Justine Triet przyniósł jej nominacje m.in. do Złotego Globu i Oscara. W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Strefa interesów" Jonathana Glazera, i "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego czy hollywoodzkie widowisko "Projekt Hail Mary" duetu Phil Lord i Christopher Miller

Zobacz zwiastun "Róży"


"Róża" Markusa Schleinzera to rozgrywająca się w XVII wieku opowieść o kobiecie funkcjonującej w społeczeństwie jako mężczyzna. Film zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Berlinie. Przypominamy zwiastun:


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