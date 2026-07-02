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Rodzina Armaniego odcina się od powstającej biografii

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Armani%3A+The+King+of+Fashion%22%3A+Rodzina+projektanta+dystansuje+si%C4%99+od+biografii+w+re%C5%BCyserii+Bille%27a+Augusta-167408
Rodzina Armaniego odcina się od powstającej biografii
źródło: Getty Images
autor: Pascal Le Segretain
Na stronach Filmwebu informowaliśmy dziś, że dwukrotny zdobywca Złotej Palmy Bille August wyreżyseruje film biograficzny pt. "Armani: The King of Fashion". Do sprawy odniosła się rodzina projektanta oraz Armani Group. W wydanym oświadczeniu podkreślono, że produkcja powstaje bez ich udziału i autoryzacji.

Oświadczenie rodziny



GettyImages-1327349003.jpg Getty Images © Peter White


Deadline przekazało następującą treść:

Choć wiemy o istnieniu projektu Andrei Iervolino i Bille'a Augusta, Armani Group nigdy nie była zaangażowana w tę inicjatywę ani jej nie autoryzowała, nie wspierała i nie uczestniczyła w jej rozwoju czy produkcji. Firma uważa się za całkowicie niezwiązaną z projektem i odcina się zarówno od reżysera, jak i jego treści.

Film produkuje wspomniana Andrea Iervolino, a za scenariusz odpowiada Bobby Moresco. Według dotychczasowych informacji produkcja ma opowiedzieć o życiu i karierze Armaniego - od początków działalności po stworzenie jednego z największych domów mody na świecie.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy biografia znanej postaci ze świata mody powstaje bez współpracy z rodziną. Podobnie było z filmem "Dom Gucci" Ridleya Scotta z 2021 roku, który również nie był konsultowany ze spadkobiercami rodziny Gucci i po premierze spotkał się z ich krytyką.

"Dom Gucci" - zwiastun



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