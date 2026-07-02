Rodzina Armaniego odcina się od powstającej biografii

Na stronach Filmwebu informowaliśmy dziś, że dwukrotny zdobywca Złotej Palmy Bille August wyreżyseruje film biograficzny pt. "Armani: The King of Fashion". Do sprawy odniosła się rodzina projektanta oraz Armani Group. W wydanym oświadczeniu podkreślono, że produkcja powstaje bez ich udziału i autoryzacji.
Oświadczenie rodziny
Getty Images © Peter White
Deadline przekazało następującą treść: Choć wiemy o istnieniu projektu Andrei Iervolino i Bille'a Augusta, Armani Group nigdy nie była zaangażowana w tę inicjatywę ani jej nie autoryzowała, nie wspierała i nie uczestniczyła w jej rozwoju czy produkcji. Firma uważa się za całkowicie niezwiązaną z projektem i odcina się zarówno od reżysera, jak i jego treści.
Film produkuje wspomniana Andrea Iervolino
, a za scenariusz odpowiada Bobby Moresco
. Według dotychczasowych informacji produkcja ma opowiedzieć o życiu i karierze Armaniego
- od początków działalności po stworzenie jednego z największych domów mody na świecie.
Nie jest to pierwszy przypadek, gdy biografia znanej postaci ze świata mody powstaje bez współpracy z rodziną. Podobnie było z filmem "Dom Gucci
" Ridleya Scotta
z 2021 roku, który również nie był konsultowany ze spadkobiercami rodziny Gucci i po premierze spotkał się z ich krytyką.
"Dom Gucci" - zwiastun