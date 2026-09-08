"Artificial": Andrew Garfield jako szef OpenAI w filmie Luci Guadagnino. Oto zwiastun filmu

Fani kina Luci Guadagnino, radujcie się! Oto bowiem NEON właśnie podzielił się zwiastunem filmu "Arificial" – nowego projektu opowiadającym o szefie firmy OpenAI z Andrew Garfieldem w roli głównej. Pierwsze fragmenty z nadchodzącej produkcji możecie zobaczyć w wideo poniżej.
"Artificial" – zwiastun filmu
"Artificial" – co wiemy? Bohaterem filmu Luki Guadagnino jest Sam Altman,
jedna z czołowych osób w świecie sztucznej inteligencji. To szef koncernu OpenAI
, w którym powstał ChatGPT
, jeden z najpopularniejszych dużych modeli językowych.
Akcja "Artificial
" osadzona została w kluczowym dla OpenAI i samego Altmana roku 2023. Wtedy to, na przestrzeni kliku dni, Altman najpierw został zwolniony ze stanowiska CEO OpenAI, a następnie na nie przywrócony po presji kluczowych pracowników oraz inwestorów.
W głównej roli wystąpił Andrew Garfield
. Na planie partnerują mu Monica Barbaro
, Yura Borisov
, Cooper Hoffman
, Jason Schwartzman
, a także Ike Barinholtz
jako Elon Musk
.
Co ciekawe, początkowo wyglądało na to, że "Artificial
" trafi do kosza. Pierwotnie film powstawał dla wytwórni Amazon MGM Studios. Była to druga z rzędu produkcja Guadagnino
realizowana we współpracy ze studiem (pierwszym było "Po polowaniu
"). Niespodziewanie jednak po pokazach testowych (oraz zainwestowaniu 50 miliardów dolarów w OpenAI) Amazon zmienił zdanie i zdecydował, że nie będzie dystrybutorem "Artificial
".
W rozpoczętej wówczas walce o prawa kolejni dystrybutorzy stopniowo rezygnowali z ambicji wprowadzenia "Artificial
" do kin. Ale ostatecznie znalazł się jeden odważny. To król niezależnej dystrybucji Neon
. Studio specjalizuje się w kinie artystycznym i wprowadza do amerykańskich kin filmy, które odnosiły sukcesy na światowych festiwalach. Wśród tytułów dystrybutora są m.in. "Parasite
", "Anatomia upadku
" i "Anora
".