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"Artificial": Andrew Garfield jako szef OpenAI w filmie Luci Guadagnino. Oto zwiastun filmu

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Artificial%22%3A+Andrew+Garfield+jako+szef+OpenAI+w+filmie+tw%C3%B3rcy+%22Challengers%22.+Oto+zwiastun+filmu-168494
&quot;Artificial&quot;: Andrew Garfield jako szef OpenAI w filmie Luci Guadagnino. Oto zwiastun filmu
źródło: materialy promocyjne
Fani kina Luci Guadagnino, radujcie się! Oto bowiem NEON właśnie podzielił się zwiastunem filmu "Arificial" – nowego projektu opowiadającym o szefie firmy OpenAI z Andrew Garfieldem w roli głównej. Pierwsze fragmenty z nadchodzącej produkcji możecie zobaczyć w wideo poniżej.

"Artificial" – zwiastun filmu





"Artificial" – co wiemy?



Bohaterem filmu Luki Guadagnino jest Sam Altman, jedna z czołowych osób w świecie sztucznej inteligencji. To szef koncernu OpenAI, w którym powstał ChatGPT, jeden z najpopularniejszych dużych modeli językowych.

Akcja "Artificial" osadzona została w kluczowym dla OpenAI i samego Altmana roku 2023. Wtedy to, na przestrzeni kliku dni, Altman najpierw został zwolniony ze stanowiska CEO OpenAI, a następnie na nie przywrócony po presji kluczowych pracowników oraz inwestorów. 



W głównej roli wystąpił Andrew Garfield. Na planie partnerują mu Monica BarbaroYura Borisov, Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, a także Ike Barinholtz jako Elon Musk.

Co ciekawe, początkowo wyglądało na to, że "Artificial" trafi do kosza. Pierwotnie film powstawał dla wytwórni Amazon MGM Studios. Była to druga z rzędu produkcja Guadagnino realizowana we współpracy ze studiem (pierwszym było "Po polowaniu"). Niespodziewanie jednak po pokazach testowych (oraz zainwestowaniu 50 miliardów dolarów w OpenAI) Amazon zmienił zdanie i zdecydował, że nie będzie dystrybutorem "Artificial".

W rozpoczętej wówczas walce o prawa kolejni dystrybutorzy stopniowo rezygnowali z ambicji wprowadzenia "Artificial" do kin. Ale ostatecznie znalazł się jeden odważny. To król niezależnej dystrybucji Neon. Studio specjalizuje się w kinie artystycznym i wprowadza do amerykańskich kin filmy, które odnosiły sukcesy na światowych festiwalach. Wśród tytułów dystrybutora są m.in. "Parasite", "Anatomia upadku" i "Anora".

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