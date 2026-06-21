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Jaka przyszłość czeka "Artificial"? Luca Guadagnino szuka nowego dystrybutora

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Artificial%22%3A+Luca+Guadagnino+szuka+nowego+dystrybutora+dla+filmu+o+Samie+Altmanie+z+OpenAI-167198
Jaka przyszłość czeka &quot;Artificial&quot;? Luca Guadagnino szuka nowego dystrybutora
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Niedawno informowaliśmy, że Amazon / MGM Studios porzuciło "Artificial" – rozwijany przez Lucę Guadagnino projekt opowiadający o kontrowersjach wokół Sama Altmana (na zdjęciu niżej), szefa OpenAI (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Co stało za tą decyzją i jaka przyszłość czeka teraz film?

Co dalej z "Artificial"?


Amazon MGM Studios nie wyjaśniło powodów stojących za decyzją o wycofaniu się z dystrybucji "Artificial" Spekuluje się, że ma ona związek z wartą 50 miliardów dolarów.  współpracą, jaką wytwórnia nawiązała z OpenAI. Jak podaje "The New York Times", Guadagnino miał być zszokowany decyzją studia. Aktualnie trwają gorączkowe poszukiwania nowego dystrybutora. Według bloga World of Reel film, będący na ukończeniu, został zaprezentowany m.in. Neon, A24, Focus Features, Netfliksowi i należącemu do Warner Bros. Clockwork. Jak na razie żadne z nich nie zdecydowało się wziąć projektu pod swoje skrzydła.

GettyImages-2282033290.jpg Getty Images © Anna Moneymaker

"Artificial" jest już po pokazach testowych. Film spotkał się z mieszanymi reakcjami widowni. Produkcja, porównywana do "The Social Network", opowiada o losach idealistycznego i nieco naiwnego naukowca pracującego w OpenAI. Grani przez Andrew Garfielda i Ike'a Barinholtza Sam Altman i Elon Musk zostali przedstawieni jako czarne charaktery.

Filmy Luki Guadagnino w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmach Luki Guadagnino: "Do ostatniej kości", "Challengers" i "Suspirii": 





Zobacz zwiastun filmu "Po polowaniu"


Aktualnie filmografię Luki Guadagnino zamyka dramat psychologiczny "Po polowaniu", w którym główne role zagrali Julia Roberts, Andrew Garfield i Ayo Edebiri. Przypominamy zwiastun: 


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