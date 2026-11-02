"Artificial" w reżyserii Luki Guadagnino filmem otwarcia 34. edycji ToruńCAMERIMAGE

Najnowszy film Luki Guadagnino, "Artificial", otworzy 34. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ToruńCAMERIMAGE. Projekcja odbędzie się 7 listopada 2026 roku, bezpośrednio po Gali Otwarcia Festiwalu. W Toruniu pojawią się również reżyser filmu Luca Guadagnino oraz autor zdjęć Malik Hassan Sayeed, którzy zapowiedzą film, a następnie wezmą udział w sesji Q&A po projekcji.
"Artificial
" to najnowszy projekt jednego z najbardziej wyrazistych współczesnych reżyserów, znanego z takich filmów jak "Tamte dni, tamte noce
", "Suspiria
", "Do ostatniej kości
" czy "Challengers
". Tym razem Guadagnino
kieruje uwagę na temat sztucznej inteligencji, ambicji technologicznych gigantów i odpowiedzialności za rozwiązania, które mogą zmienić przyszłość ludzkości.
Film opowiada historię informatyka Ilya Sutskever pioniera sztucznej inteligencji, który wraz z profesorem Geoffrey’em Hintonem, dokonują przełomu, mającego ich zdaniem na zawsze odmienić losy ludzkości, czołowi przedstawiciele Doliny Krzemowej chcą włączyć się w realizację tej wizji. Kilka lat później, po przypadkowym spotkaniu z Samem Altmanem, Ilya wraz z grupą idealistycznych przedsiębiorców zakłada OpenAI. W miarę jak generatywna sztuczna inteligencja z teorii staje się rzeczywistością, firma zyskuje wpływy i wartość przekraczające wszelkie oczekiwania. Ilya musi zdecydować, komu może powierzyć tak potężną technologię, podejmując walkę, której stawką jest przyszłość ludzkości.
W głównych rolach występują Andrew Garfield
, Yura Borisov
, Monica Barbaro
, Cooper Hoffman
, Jason Schwartzman
, Chris O'Dowd
oraz Ike Barinholtz
i Mark Rylance
. Za scenariusz odpowiada Simon Rich
, a zdjęcia zrealizował Malik Hassan Sayeed
.
W Toruniu przyszłość wchodzi na plan! Tu rozpoczyna działalność Studio Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE. 34. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ToruńCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 7–14 listopada 2026 roku.