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"Artificial" w reżyserii Luki Guadagnino filmem otwarcia 34. edycji ToruńCAMERIMAGE

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&quot;Artificial&quot; w reżyserii Luki Guadagnino filmem otwarcia 34. edycji ToruńCAMERIMAGE
Najnowszy film Luki Guadagnino, "Artificial", otworzy 34. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ToruńCAMERIMAGE. Projekcja odbędzie się 7 listopada 2026 roku, bezpośrednio po Gali Otwarcia Festiwalu. W Toruniu pojawią się również reżyser filmu Luca Guadagnino oraz autor zdjęć Malik Hassan Sayeed, którzy zapowiedzą film, a następnie wezmą udział w sesji Q&A po projekcji.

"Artificial" to najnowszy projekt jednego z najbardziej wyrazistych współczesnych reżyserów, znanego z takich filmów jak "Tamte dni, tamte noce", "Suspiria", "Do ostatniej kości" czy "Challengers". Tym razem Guadagnino kieruje uwagę na temat sztucznej inteligencji, ambicji technologicznych gigantów i odpowiedzialności za rozwiązania, które mogą zmienić przyszłość ludzkości.

Film opowiada historię informatyka Ilya Sutskever pioniera sztucznej inteligencji, który wraz z profesorem Geoffrey’em Hintonem, dokonują przełomu, mającego ich zdaniem na zawsze odmienić losy ludzkości, czołowi przedstawiciele Doliny Krzemowej chcą włączyć się w realizację tej wizji. Kilka lat później, po przypadkowym spotkaniu z Samem Altmanem, Ilya wraz z grupą idealistycznych przedsiębiorców zakłada OpenAI. W miarę jak generatywna sztuczna inteligencja z teorii staje się rzeczywistością, firma zyskuje wpływy i wartość przekraczające wszelkie oczekiwania. Ilya musi zdecydować, komu może powierzyć tak potężną technologię, podejmując walkę, której stawką jest przyszłość ludzkości.

W głównych rolach występują Andrew Garfield, Yura Borisov, Monica Barbaro, Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Chris O'Dowd oraz Ike Barinholtz i Mark Rylance. Za scenariusz odpowiada Simon Rich, a zdjęcia zrealizował Malik Hassan Sayeed.

W Toruniu przyszłość wchodzi na plan! Tu rozpoczyna działalność Studio Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE.

34. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ToruńCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 7–14 listopada 2026 roku.

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