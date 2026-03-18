Sztuczna inteligencja wskrzesiła Vala Kilmera [FOTO]

Od śmierci Vala Kilmera wkrótce minie rok. Jak podaje Variety, wkrótce będziemy mieli okazję jeszcze raz zobaczyć go na ekranie. Wszystko za sprawą sztucznej inteligencji.
Val Kilmer w "As Deep as the Grave"
Jak podaje Deadline, w 2020 roku Kilmer
został obsadzony jako ojciec Fintan, katolicki ksiądz i indiański spirytualista, w niezależnym dramacie zatytułowanym "As Deep as the Grave". Zdrowie nie pozwoliło aktorowi choćby postawić stopy na planie. Reżyser Coerte Voorhees
był jednak zdeterminowany, by to właśnie Kilmer
wcielił się w tę postać. W dobie generatywnej sztucznej inteligencji okazało się to możliwe. Poniżej możecie zobaczyć go na zdjęciu zaprezentowanym przez Variety:
Proces odbył się w porozumieniu ze spadkobiercami i rodziną zmarłego w ubiegłym roku aktora, w tym jego dziećmi – córką Mercedes i synem Jackiem
. Voorhees
skomentował: Chciałem, aby to on zagrał tę rolę. W dużej mierze została zaprojektowana dla niego. Nawiązywała do jego dziedzictwa rdzennego Amerykanina oraz przywiązania i miłości do Południowego Zachodu. (…) Jego rodzina wciąż powtarzała, że ten film wiele dla nich znaczy i że Val bardzo chciał być jego częścią. Naprawdę uważał, że to ważna historia i chciał, aby znalazło się w niej jego nazwisko. To właśnie wsparcie rodziny dodało mi pewności siebie i pozwoliło powiedzieć "Dobra, zróbmy to". Choć niektórzy mogą uznać to za kontrowersyjne, Val właśnie tego chciał.
Film, wcześniej znany po tytułem "Canyon of the Dead", powstał na kanwie prawdziwych wydarzeń. Opowiada historię pary archeologów – Ann i Earla Morrisa – którzy w arizońskim kanionie De Chelly pracowali przy wykopaliskach mających odkryć historię plemienia Navajo. W główne role wcielili się Abigail Lawrie
i Tom Felton
. Postać grana przez Kilmera
ma odegrać w fabule znaczącą rolę. Aby pokazać bohatera na różnych etapach życia, producenci korzystali zarówno ze zdjęć z młodości aktora (wiele z nich udostępniła rodzina), jak i nowszych fotografii. Technologia pozwoliła także przywrócić jego głos, który stracił w wyniku raka gardła.
Kilmer
po raz ostatni pojawił się na ekranie w widowisku "Top Gun: Maverick
", w którym wrócił do roli Toma "Icemana" Kazansky'ego. Przypominamy zwiastun: