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Oscarowy reżyser tworzy nowy serial dla Apple TV

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Oscarowy reżyser tworzy nowy serial dla Apple TV
źródło: Getty Images
autor: Roberto Serra - Iguana Press
Apple TV dało zielone światło "Ascension" – nowemu serialowemu projektowi Alfonso Cuaróna. W roli głównej zobaczymy Caitríonę Balfe.

Co wiemy o "Ascension"?


Inspiracją dla scenariusza "Ascension" jest horror "Last Days" autorstwa Adama Nevilla. Balfe (na zdjęciu niżej) wcieli się w Rose – nieustępliwą dokumentalistkę, która po niedawnym rozwodzie samodzielnie wychowuje dziecko. Kobieta z dumą odkrywa prawdę o innych osobach, jednak nie radzi sobie z własnymi problemami. Nie spodziewa się, że projekt dotyczący tajemniczego kultu znanego jako Kościół Wniebowstąpienia przyniesie jej ukojenie. Wkrótce odkrywa, że głoszone przez sektę nauki skrywają mroczną tajemnicę.

GettyImages-2276505908.jpg Getty Images © Paul Archuleta

Obowiązki showrunnerów pełnią Natalie Erika James i Christian White; nad scenariuszem pracują też Cuarón i jego brat Carlos. James będzie też główną reżyserką.

Najważniejsze filmy Alfonso Cuaróna


Alfonso Cuarón to urodzony w Meksyku filmowiec – reżyser, scenarzysta, montażysta, operator i producent; zdobywca Oscarów za filmy "Grawitacja" (najlepszy reżyser, najlepszy montaż) i "Roma" (najlepszy reżyser, najlepsze zdjęcia, najlepszy film nieanglojęzyczny). W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Mała księżniczka", "Wielkie nadzieje", "I twoją matkę też", "Harry Potter i więzień Azkabanu" czy "Ludzkie dzieci". 

Zobacz zwiastun "Sprostowania"


Napisany, wyreżyserowany i wyprodukowany przez Cuaróna miniserial "Sprostowanie" z Cate Blanchett w roli głównej trafił na Apple TV jesienią 2024 roku. Przypominamy zwiastun:



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.

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