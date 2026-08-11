Oscarowy reżyser tworzy nowy serial dla Apple TV

Apple TV dało zielone światło "Ascension" – nowemu serialowemu projektowi Alfonso Cuaróna. W roli głównej zobaczymy Caitríonę Balfe.
Co wiemy o "Ascension"?
Inspiracją dla scenariusza "Ascension
" jest horror "Last Days" autorstwa Adama Nevilla. Balfe
(na zdjęciu niżej) wcieli się w Rose – nieustępliwą dokumentalistkę, która po niedawnym rozwodzie samodzielnie wychowuje dziecko. Kobieta z dumą odkrywa prawdę o innych osobach, jednak nie radzi sobie z własnymi problemami. Nie spodziewa się, że projekt dotyczący tajemniczego kultu znanego jako Kościół Wniebowstąpienia przyniesie jej ukojenie. Wkrótce odkrywa, że głoszone przez sektę nauki skrywają mroczną tajemnicę.
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Obowiązki showrunnerów pełnią Natalie Erika James
i Christian White
; nad scenariuszem pracują też Cuarón
i jego brat Carlos
. James będzie też główną reżyserką.
Najważniejsze filmy Alfonso CuarónaAlfonso Cuarón
to urodzony w Meksyku filmowiec – reżyser, scenarzysta, montażysta, operator i producent; zdobywca Oscarów za filmy "Grawitacja
" (najlepszy reżyser, najlepszy montaż) i "Roma
" (najlepszy reżyser, najlepsze zdjęcia, najlepszy film nieanglojęzyczny). W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Mała księżniczka
", "Wielkie nadzieje
", "I twoją matkę też
", "Harry Potter i więzień Azkabanu
" czy "Ludzkie dzieci
".
Zobacz zwiastun "Sprostowania"
Napisany, wyreżyserowany i wyprodukowany przez Cuaróna
miniserial "Sprostowanie
" z Cate Blanchett
w roli głównej trafił na Apple TV jesienią 2024 roku. Przypominamy zwiastun:
Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.