Kto dołączył do obsady serialowego "Assassin's Creed"?

Adaptacje gier wideo cieszą się niesłabnącą popularnością. Na ekranu zmierza m.in. "Assassin's Creed". Właśnie poznaliśmy nowych członków obsady.
Nowe twarze w serialowym "Assassin's Creed"
Jak podaje The Hollywood Reporter, do obsady aktorskiej adaptacji "Assassin's Creed
" dołączyli Claes Bang
i Nabhaan Rizwan
. Szczegóły dotyczące ich postaci nie zostały ujawnione. Projekt powstaje dla Netfliksa. Obowiązki showrunnerów pełnią Roberto Patino
i David Wiener
. Wcześniej potwierdzono udział Loli Petticrew
, Toby'ego Wallace'a
, Zachary'ego Harta
, Laury Marcus
, Tanzyn Crawford
i Noomi Rapace
.
Data premiery nie jest jeszcze znana. W oficjalnym opisie czytamy: Pełen akcji thriller osadzony w świecie tajnej wojny między dwiema mrocznymi frakcjami. Jedna z nich dąży do kontrolowania ludzkości i manipulowania nią, druga walczy o zachowanie wolnej woli. Serial śledzi losy bohaterów, którzy kształtują znaczenie człowieczeństwa, na tle kluczowych wydarzeń historycznych.
Skąd znamy Claesa Banga?Claes Bang
to pochodzący z Danii aktor najlepiej znany z ról w "The Square
" Rubena Östlunda
, "Wikingu
" Roberta Eggersa
oraz serialu "Drakula
". W ostatnich latach wystąpił m.in. w serialu "Nowy styl
", dramacie "Nieznajomy pod Wielkim Łukiem
" czy akcyjniaku "Ekipa wyburzeniowa
".
Skąd znamy Nabhaana Rizwana?Nabhaan Rizwan
to urodzony w Wielkiej Brytanii aktor o pakistańskich korzeniach znany m.in. z wyreżyserowanego przez Sama Mendesa
dramatu wojennego "1917
" oraz serialu "Kaos
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Informator
", "Stacja Jedenasta
" czy "Ostatni list od kochanka
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w serialach "Królowe podziemia
" i "Siedem zegarów Agathy Christie
".
Zobacz zwiastun filmu "Assassin's Creed"
Wyreżyserowany przez Justina Kurzela
film "Assassin's Creed
" trafił na ekrany w 2016 roku. W główną rolę wcielił się Michael Fassbender
. Przypominamy zwiastun: