Kto dołączył do obsady serialowego "Assassin's Creed"?

VOD / Seriale

Adaptacje gier wideo cieszą się niesłabnącą popularnością. Na ekranu zmierza m.in. "Assassin's Creed". Właśnie poznaliśmy nowych członków obsady.

Nowe twarze w serialowym "Assassin's Creed"


Jak podaje The Hollywood Reporter, do obsady aktorskiej adaptacji "Assassin's Creed" dołączyli Claes Bang i Nabhaan Rizwan. Szczegóły dotyczące ich postaci nie zostały ujawnione. Projekt powstaje dla Netfliksa. Obowiązki showrunnerów pełnią Roberto Patino i David Wiener. Wcześniej potwierdzono udział Loli PetticrewToby'ego Wallace'a, Zachary'ego Harta, Laury Marcus, Tanzyn Crawford i Noomi Rapace.

Data premiery nie jest jeszcze znana. W oficjalnym opisie czytamy: 

Pełen akcji thriller osadzony w świecie tajnej wojny między dwiema mrocznymi frakcjami. Jedna z nich dąży do kontrolowania ludzkości i manipulowania nią, druga walczy o zachowanie wolnej woli. Serial śledzi losy bohaterów, którzy kształtują znaczenie człowieczeństwa, na tle kluczowych wydarzeń historycznych.

Skąd znamy Claesa Banga?


Claes Bang to pochodzący z Danii aktor najlepiej znany z ról w "The Square" Rubena Östlunda, "Wikingu" Roberta Eggersa oraz serialu "Drakula". W ostatnich latach wystąpił m.in. w serialu "Nowy styl", dramacie "Nieznajomy pod Wielkim Łukiem" czy akcyjniaku "Ekipa wyburzeniowa".

Skąd znamy Nabhaana Rizwana?


Nabhaan Rizwan to urodzony w Wielkiej Brytanii aktor o pakistańskich korzeniach znany m.in. z wyreżyserowanego przez Sama Mendesa dramatu wojennego "1917" oraz serialu "Kaos". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Informator", "Stacja Jedenasta" czy "Ostatni list od kochanka". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w serialach "Królowe podziemia" i "Siedem zegarów Agathy Christie".
 

Zobacz zwiastun filmu "Assassin's Creed"


Wyreżyserowany przez Justina Kurzela film "Assassin's Creed" trafił na ekrany w 2016 roku. W główną rolę wcielił się Michael Fassbender. Przypominamy zwiastun:


Powiązane artykuły Claes Bang

Zobacz wszystkie artykuły

Assassin's Creed  (2026)

 Assassin's Creed

Assassin's Creed: Ascendance  (2010)

 Assassin's Creed: Ascendance

Assassin's Creed  (2007)

 Assassin's Creed

Assassin's Creed II  (2009)

 Assassin's Creed II

Najnowsze Newsy

Gry

Strzelanka "PayDay" dostanie filmową ekranizację

Filmy

Aktorzy rezygnują z nowego filmu Krzysztofa Zanussiego. Powód?

17 komentarzy
Inne Festiwale i nagrody Filmy

Trwa konkurs POWIĘKSZENIE 2026! Czekamy na Wasze teksty!

2 komentarze
Seriale Multimedia

Madonna odwiedzi "Studio"? Gwiazda dołącza do obsady serialu

2 komentarze
VOD Seriale

Hit Prime Video przedłużony na trzeci sezon

VOD Filmy

"Cliff Booth" z datą premiery? Film Davida Finchera ominie festiwale

4 komentarze
Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #134: Jest dobre kino w mieszkaniu na Dobrej?