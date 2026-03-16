Serialowy "Assassin's Creed" powiększa obsadę. Nowi aktorzy wchodzą do gry

Kolejne gwiazdy wsiadają w Animusa, żeby pojawić się w historycznym świecie "Assassin's Creed". Jak donosi dziś portal Deadline, obsada serialowej adaptacji gry powiększyła się o kolejne nazwiska. Kogo zobaczymy w nadchodzącej produkcji Netfliksa?
Nowe nabytki w serialowym "Assassin's Creed"
Amerykańskie media informują o czterech nowych nazwiskach zasilających obsadę zbliżającego się serialu "Assassin's Creed
". Grupa dołączy do wcześniej ogłoszonych aktorów: Toby'ego Wallace'a
, Loli Petticrew
, Zachary'ego Harta
, Laury Marcus
i Tanzyn Crawford
. Pośród nowych gwiazd produkcji znaleźli się:
Noomi Rapace Getty Images © Aurore Marechal
, którą możecie kojarzyć ze szwedzkiej trylogii "Millennium
" czy filmu "Lamb
".
Ramzy Bedia Getty Images © Marc Piasecki
, francuski aktor, który wystąpił m.in. w filmie "Asteriks i Obeliks: Imperium smoka
".
Sean Harris Getty Images © Anadolu
, pamiętany z ról w "Nieznajomym
" i "Królu
".
Corrado Invernizzi Getty Images © Elisabetta A. Villa
, znany z występów w filmach "Le Mans '66
" oraz "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia
".
Niestety, Deadline nie ujawnia, w jakich bohaterów wcielą się właśnie ogłoszeni aktorzy. Zdaniem portalu "Assassin's Creed
" będzie thrillerem skoncentrowanym wokół sekretnej wojny między dwoma frakcjami. Jedna z nich dążyć ma do przyszłości świata pełnego kontroli i manipulacji, druga – walczy o zachowanie wolności. Cały serial podąża za swoimi bohaterami na tle kluczowych wydarzeń historycznych, w trakcie których toczą walkę o kształtowanie dalszych losów ludzkości i świata.
Opis wskazuje, że serial będzie mocno zainteresowany zaimplementowaniem w fabułę Animusa – wynalazku funkcjonującego w świecie gry, pozwalającego na wejście w pamięć genetyczną przodków i aktywne przeżywanie ich wspomnień. Animus jest więc swoistym portalem pomiędzy teraźniejszością i historyczną przeszłością świata gry.
Na tę chwilę producenci strzegą szczegółów fabularnych, nie informując nawet, czy serial będzie bazował na którejś z części gry "Assassin's Creed
". Nadzieja fanów, że będzie to ekranizacja przygód Ezio Auditore, bohatera kultowej "Assassin's Creed II
" napędza ogłoszone miejsce planu zdjęciowego. Serial ma być realizowany we Włoszech, a zdjęcia do produkcji mają ruszyć już niebawem. Showrunnerami serialu są Roberto Patino
i David Wiener
. Reżyserem będzie z kolei znany z serialu "Czarnobyl
" Johan Renck
.
Seria gier doczekała się już aktorskiej adaptacji. Był to filmowy "Assassin's Creed
", w którym główną rolę zagrał Michael Fassbender
. Ta wersja nie została zbyt ciepło przyjęta przez fanów. Jej zwiastun prezentujemy poniżej.
"Assassin's Creed" – zwiastun filmu