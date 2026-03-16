Serialowy "Assassin's Creed" powiększa obsadę. Nowi aktorzy wchodzą do gry
Seriale

Serialowy "Assassin's Creed" powiększa obsadę. Nowi aktorzy wchodzą do gry

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Assassin%27s+Creed%22+%E2%80%93+serial.+Wiemy%2C+kto+zagra+w+produkcji+Netfliksa-165649
Serialowy &quot;Assassin's Creed&quot; powiększa obsadę. Nowi aktorzy wchodzą do gry
źródło: materialy promocyjne
Kolejne gwiazdy wsiadają w Animusa, żeby pojawić się w historycznym świecie "Assassin's Creed". Jak donosi dziś portal Deadline, obsada serialowej adaptacji gry powiększyła się o kolejne nazwiska. Kogo zobaczymy w nadchodzącej produkcji Netfliksa? 

Nowe nabytki w serialowym "Assassin's Creed"



Amerykańskie media informują o czterech nowych nazwiskach zasilających obsadę zbliżającego się serialu "Assassin's Creed". Grupa dołączy do wcześniej ogłoszonych aktorów: Toby'ego Wallace'a, Loli Petticrew, Zachary'ego Harta, Laury Marcus i Tanzyn Crawford. Pośród nowych gwiazd produkcji znaleźli się:

GettyImages-2249044240.jpg Getty Images © Aurore Marechal


Noomi Rapace, którą możecie kojarzyć ze szwedzkiej trylogii "Millennium" czy filmu "Lamb".

GettyImages-2235791059.jpg Getty Images © Marc Piasecki


Ramzy Bedia, francuski aktor, który wystąpił m.in. w filmie "Asteriks i Obeliks: Imperium smoka".

GettyImages-1240804101.jpg Getty Images © Anadolu


Sean Harris, pamiętany z ról w "Nieznajomym" i "Królu".

GettyImages-487217962.jpg Getty Images © Elisabetta A. Villa


Corrado Invernizzi, znany z występów w filmach "Le Mans '66" oraz "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia".

Niestety, Deadline nie ujawnia, w jakich bohaterów wcielą się właśnie ogłoszeni aktorzy. Zdaniem portalu "Assassin's Creed" będzie thrillerem skoncentrowanym wokół sekretnej wojny między dwoma frakcjami. Jedna z nich dążyć ma do przyszłości świata pełnego kontroli i manipulacji, druga – walczy o zachowanie wolności. Cały serial podąża za swoimi bohaterami na tle kluczowych wydarzeń historycznych, w trakcie których toczą walkę o kształtowanie dalszych losów ludzkości i świata.

Opis wskazuje, że serial będzie mocno zainteresowany zaimplementowaniem w fabułę Animusa – wynalazku funkcjonującego w świecie gry, pozwalającego na wejście w pamięć genetyczną przodków i aktywne przeżywanie ich wspomnień. Animus jest więc swoistym portalem pomiędzy teraźniejszością i historyczną przeszłością świata gry.

Na tę chwilę producenci strzegą szczegółów fabularnych, nie informując nawet, czy serial będzie bazował na którejś z części gry "Assassin's Creed". Nadzieja fanów, że będzie to ekranizacja przygód Ezio Auditore, bohatera kultowej "Assassin's Creed II" napędza ogłoszone miejsce planu zdjęciowego. Serial ma być realizowany we Włoszech, a zdjęcia do produkcji mają ruszyć już niebawem. Showrunnerami serialu są Roberto Patino i David Wiener. Reżyserem będzie z kolei znany z serialu "Czarnobyl" Johan Renck.

Seria gier doczekała się już aktorskiej adaptacji. Był to filmowy "Assassin's Creed", w którym główną rolę zagrał Michael Fassbender. Ta wersja nie została zbyt ciepło przyjęta przez fanów. Jej zwiastun prezentujemy poniżej.

"Assassin's Creed" – zwiastun filmu


