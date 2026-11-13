Gotowi na powrót Austina Powersa? Mike Myers pisze scenariusz

Mike Myers wspominał już, że jest gotowy na powrót Austina Powersa (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Aktor i komik nie rzuca słów na wiatr. W jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że prace nad projektem są już w toku.
Austin Powers powraca. Mike Myers pisze scenariusz
W rozmowie z Dedline Myers
powiedział, że zaczął pracować nad scenariuszem czwartej odsłony przygód Austina Powersa. Aktor twierdzi, że jest "bardzo duża szansa", aby produkcja dostała zielone światło. Projekt powstaje dla należących do Davida Ellisona studiów Warner Bros. i New Line. Wszystko wskazuje też na to, że na stanowisko reżysera powróci Jay Roach
, który pracował przy wszystkich poprzednich odsłonach cyklu.
Mike Myers w filmie "Austin Powers: Agent specjalnej troski"
Skąd znamy Mike'a Myersa?Mike Myers
najlepiej znany jest z ról Austina Powersa w cyklu komedii szpiegowskich ("Agent specjalnej troski
", "Szpieg, który nie umiera nigdy
", "Austin Powers i Złoty Członek
") i Shreka
w oryginalnej wersji językowej animacji studia DreamWorks. W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Świat Wayne'a
" i "Świat Wayne'a 2
", "Klub 54
", "Szkoła stewardes
", "Guru miłości
" (który przyniósł mu dwie Złote Maliny – dla najgorszego aktora i najgorszego scenarzysty), "Bękarty wojny
", "Bohemian Rhapsody
", "Terminal
" czy "Amsterdam
". Aktualnie jego filmografię zamyka "Michael
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy "Shreka 5
".
Zobacz zwiastun filmu "Austin Powers i Złoty Członek"
Wyreżyserowany przez Jaya Roacha
film "Austin Powers i Złoty Członek
" trafił na ekrany w 2002 roku. Wcielającemu się w tytułową rolę Mike'owi Myersowi
partnerowali m.in. Beyoncé
(jako Foxy Cleopatra) i Seth Green
(jako złowieszczy Dr Zło). Przypominamy zwiastun: