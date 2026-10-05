"Avatar" nie jest już największym hitem kinowym w historii. "Avengers: Koniec gry" nowym numerem 1

Stało się. Mamy nowego lidera globalnego zestawienia box office wszech czasów. Dotychczasowy król - "Avatar" - został pokonany.
Marvel z numerem jeden
Jeszcze dwa tygodnie temu "Avatar" pozostawał numerem jeden na liście największych hitów kinowych wszech czasów (bez uwzględnienia inflacji) z wynikiem 2,924 mld dolarów. Na miejscu drugim było widowisko Marvela "Avengers: Koniec gry", które traciło do lidera 126 milionów dolarów.
Jednak półtora tygodnia temu Marvel wprowadził z powrotem swój największy hit do kin. "Avengers Endgame: Encore" z dodanymi scenami podprowadzającymi pod widowisko "Avengers: Doomsday" okazało się tak dużym hitem, że strata zniknęła i teraz to film Marvela ma lepszy łączny wynik.
Według najświeższych szacunków "Avengers: Koniec gry" na całym świecie zgarnął 2,926 mld dolarów. Z rynku amerykańskiego pochodzi 894,6 mln dolarów, co jest trzecim najlepszym wynikiem w historii. Reszta świata daje 2,03 mld dolarów, co jest drugim najlepszym wynikiem wszech czasów.
Samo "Avengers Endgame: Encore" zarobiło w dziesięć dni 36,2 mln dolarów w USA i Kanadzie oraz 89,8 mln dolarów na świecie.
Zwiastun filmu "Avengers Endgame: Encore"
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