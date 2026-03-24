"Avatar: Ogień i popiół" wyląduje na amerykańskim VOD. Znamy datę

Wszyscy ci, którzy nie wierzą, że Pandorę należy podziwiać na wielkim ekranie, czekali na tę chwilę od dobrych kilku miesięcy. Portal People informuje dziś ekskluzywnie, kiedy trzecia część sagi Jamesa Camerona trafi do domowej biblioteki rozrywki. "Avatar: Ogień i popiół" pojawi się na amerykańskich platformach VOD już 31 marca. Niedługo później trafi na ich polskie odpowiedniki.
"Avatar: Ogień i popiół" już za tydzień na amerykańskim VOD
Oznacza to, że fani w Stanach Zjednoczonych będą mogli internetowo wypożyczyć lub kupić najnowszego "Avatara
" ponad 3 miesiące po premierze widowiska w kinach. Mowa tu rzecz jasna o wersji cyfrowej filmu – wydanie pudełkowe trafi do sprzedaży dopiero 19 maja. Poczekać będą musieli również ci, którzy mieli nadzieję zobaczyć film w ramach subskrypcji Disney+. Dziennikarze nie ujawniają w tej chwili, kiedy trzeci "Avatar
" wyląduje na platformie. Paradoks serii Jamesa Camerona polega polega przecież na tym, że chociaż podbiła ona box-office, nie udało jej się podbić widzowskich serc – w tym sensie, że nie stworzyła rozpalającej wyobraźnię mitologii na miarę "Gwiezdnych wojen". Kolejne "Avatary" ogląda się przecież raczej jako ciekawostki technologiczne niż jako wyczekiwane rozdziały ukochanej opowieści
– pisał o filmie Jakub Popielecki, dodając, że "Avatar", seria od początku oparta na technologii 3D, dopiero na wysokości trzeciej części staje się naprawdę trójwymiarowa.
Przypomnijmy, że w trzeciej części "Avatara
" Jake Sully (Sam Worthington
) i Neytiri (Zoe Saldaña
), stojąc na czele zjednoczonych klanów Na'vi, muszą zmierzyć się z nowym, jeszcze bardziej bezwzględnym zagrożeniem, które przybywa z Ziemi - ogniem, który spopiela wszystko na swojej drodze. Tym razem historia prowadzi nas do wulkanicznych krain Pandory, gdzie żyje tajemniczy klan Zaran - wojownicy żyjący w harmonii z ogniem i popiołem. Sojusze zostaną poddane próbie, granice wytrzymałości przekroczone, a walka o przyszłość Pandory stanie się bardziej osobista niż kiedykolwiek.
W trakcie swojej imponującej podróży przez światowe kina trzeci "Avatar
" tropem dwóch poprzednich przekroczył granicę miliarda dolarów przychodu. W kasach kin udało mu się zebrać 1,486 miliarda dolarów.
