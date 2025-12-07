Dużo? Budżet filmu "Avatar: Ogień i popiół" ujawniony

Wielkimi krokami zbliża się premiera widowiska "Avatar: Ogień i popiół". Wiele osób zastanawia się, ile tak naprawdę wydano pieniędzy na jego realizację. Portal Variety podał odpowiedź.
"Avatar: Ogień i popiół" tańszy od "Istoty wody"
O tym, że "Avatar: Ogień i popiół"
nie był tani w realizacji mówił sam jego reżyser James Cameron
. Przyznał on, że widowisko będzie musiało zarobić dużo pieniędzy, by wytwórnia zgodziła się na kontynuowanie cyklu.
Cameron jednak nie podał konkretnej kwoty. Teraz portal Variety twierdzi, że "Avatar: Ogień i popiół
" kosztował 400 milionów dolarów
. Kwota ta nie zawiera kosztów marketingu.
Jeśli dane Variety są prawdziwe, to oznacza to, że trzeci "Avatar" jest tańszy od "Istoty wody"
. Dwójka miała co prawda pierwotnie kosztować tylko 250 milionów dolarów. Jednak m.in. przez kontynuowanie prac w czasie pandemii COVID-19 koszt produkcji podskoczył aż do 460 milionów dolarów
.
Dotychczasowe film z cyklu Camerona
należą do najbardziej kasowych produkcji kinowych w historii. Ich łączny box office wynosi 5,2 mld dolarów
. Czy dzięki trójce seria dobije do 7 miliardów dolarów? Przekonamy się o tym już wkrótce. Do premiery "Avatara: Ogień i popiół
" zostało już bowiem tylko półtora tygodnia.
Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"