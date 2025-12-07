Newsy Filmy Dużo? Budżet filmu "Avatar: Ogień i popiół" ujawniony
Dużo? Budżet filmu "Avatar: Ogień i popiół" ujawniony

Dużo? Budżet filmu &quot;Avatar: Ogień i popiół&quot; ujawniony
Wielkimi krokami zbliża się premiera widowiska "Avatar: Ogień i popiół". Wiele osób zastanawia się, ile tak naprawdę wydano pieniędzy na jego realizację. Portal Variety podał odpowiedź.

"Avatar: Ogień i popiół" tańszy od "Istoty wody"



O tym, że "Avatar: Ogień i popiół" nie był tani w realizacji mówił sam jego reżyser James Cameron. Przyznał on, że widowisko będzie musiało zarobić dużo pieniędzy, by wytwórnia zgodziła się na kontynuowanie cyklu.

Cameron jednak nie podał konkretnej kwoty. Teraz portal Variety twierdzi, że "Avatar: Ogień i popiół" kosztował 400 milionów dolarów. Kwota ta nie zawiera kosztów marketingu.


Jeśli dane Variety są prawdziwe, to oznacza to, że trzeci "Avatar" jest tańszy od "Istoty wody". Dwójka miała co prawda pierwotnie kosztować tylko 250 milionów dolarów. Jednak m.in. przez kontynuowanie prac w czasie pandemii COVID-19 koszt produkcji podskoczył aż do 460 milionów dolarów.

Dotychczasowe film z cyklu Camerona należą do najbardziej kasowych produkcji kinowych w historii. Ich łączny box office wynosi 5,2 mld dolarów. Czy dzięki trójce seria dobije do 7 miliardów dolarów? Przekonamy się o tym już wkrótce. Do premiery "Avatara: Ogień i popiół" zostało już bowiem tylko półtora tygodnia.

Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"




