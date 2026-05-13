"Avatar: Ogień i popiół" wreszcie na Disney+. Znamy datę premiery

Na tę chwilę czekało wielu. We wtorek Disney ogłosił, kiedy widowisko Jamesa Camerona "Avatar: Ogień i popiół" oficjalnie pojawi się na platformie Disney+ w ofercie dla subskrybentów.
Kiedy wracamy na Pandorę? "Avatar: Ogień i popiół"
miał swoją kinową premierę w połowie grudnia ubiegłego roku. Bez wychodzenia z domów możemy go legalnie oglądać od końca marca. Jednak trzeba było za to zapłacić. Wkrótce, jeśli tylko jesteście subskrybentami platformy Disney+, będziecie mogli go oglądać bez końca i to bez dodatkowych opłat.
Disney ogłosił datę premiery trzeciego "Avatara
" na Disney+ podczas wczorajszej prezentacji swoich planów na najbliższy rok. Premiera został wyznaczona na 24 czerwca
, ponad pół roku po wejściu filmu do kin.
W porównaniu z dwiema pierwszymi częściami cyklu Camerona
"Avatar: Ogień i popiół
" był rozczarowaniem w box offisie. Nie udało mu się bowiem dobić do granicy 2 miliardów dolarów. Jednak wynik filmu jest wciąż poza zasięgiem zdecydowanej większości kinowych produkcji. Zarobił bowiem w kinach 1,49 mld dolarów
.
W trzeciej części "Avatara" Jake Sully (Sam Worthington
) i Neytiri (Zoe Saldaña
), stojąc na czele zjednoczonych klanów Na'vi, muszą zmierzyć się z nowym, jeszcze bardziej bezwzględnym zagrożeniem, które przybywa z Ziemi - ogniem, który spopiela wszystko na swojej drodze. Tym razem historia prowadzi nas do wulkanicznych krain Pandory, gdzie żyje tajemniczy klan Zaran - wojownicy żyjący w harmonii z ogniem i popiołem. Sojusze zostaną poddane próbie, granice wytrzymałości przekroczone, a walka o przyszłość Pandory stanie się bardziej osobista niż kiedykolwiek.
Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"