"Avatar 3". Takiej Pandory jeszcze nie widzieliście! Nowe grafiki

Tak wygląda Ash Village. Nowe grafiki z widowiska "Avatar: Fire and Ash"

to trzecia część kasowej serii stworzonej przez Jamesa Camerona. Widowisko trafi do kin na całym świecie w grudniu tego roku.Szczegóły filmu są wciąż trzymane w tajemnicy. Wiemy jednak, że tym razem poznamy inne oblicze Pandory, gdyż fabuła skupi się na plemionach ognia. I to im poświęcone są nowe grafiki, które zaprezentował magazyn "Empire". Wy znajdziecie je poniżejPrzypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Avatar: Istota wody ":Akcja filmu " Avatar: Istota wody " rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake'a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć. Istota wody ", czyli kontynuacja megahitu "Avatar" Jamesa Camerona , trafiła na ekrany w 2022 roku. Film, nagrodzony Oscarem za najlepsze efekty specjalne, cieszy się statusem jednej z najbardziej kasowych produkcji wszech czasów. Zobaczcie zwiastun: