"Avatar 4": Michelle Yeoh poleci na Pandorę. Co wiemy o nowej bohaterce?

Ważną wiadomością dla podróżujących na Pandorę dzieli się właśnie World of Reel. Portal przytacza słowa Jamesa Camerona, który potwierdza, że zdobywczyni Oscara Michelle Yeoh wystąpi w kolejnym "Avatarze". Zdaniem samego reżysera, w tej chwili jedynie decyzja Disneya o odstąpieniu od realizacji kolejnych części mogłaby sprawić, że nie zobaczymy aktorki w jego kosmicznej sadze.
Michelle Yeoh pojawi się w nowym "Avatarze"
Przypomnijmy, że o planach zaangażowania Michelle Yeoh
do "Avatara
" mówiło się jeszcze przed premierą drugiej części serii. Raptem półtora roku temu temat wrócił ponownie – wówczas James Cameron
musiał zapewniać fanów, że aktorka nie wystąpi w filmie "Avatar: Ogień i popiół
". Michelle Yeoh nie ma w trójce. Jest w czwórce i piątce. Wcześniej poinformowano o tym błędnie. Przyjeżdża niedługo, by zagrać swoją rolę. To interesująca, fajna postać
– mówił wówczas Cameron
w wywiadzie z Entertainment Weekly.
Po premierze trzeciej części reżyser dalej podróżuje po świecie udzielając kolejnych wywiadów. Niepewny przyszłości najbardziej dochodowej serii w historii Hollywoodu, Cameron
postanowił powrócić do tematu Michelle Yeoh
i ujawnić nieco więcej szczegółów, by tym samym na nowo rozbudzić zainteresowanie fanów. Wczoraj w rozmowie z TVBS News Japan twórca powiedział: Michelle Yeoh na pewno pojawi się w "Avatarze 4" — to znaczy, o ile ten film powstanie. Przemysł filmowy jest obecnie w trudnej sytuacji, a "Avatar 3" kosztował bardzo dużo pieniędzy. Musimy osiągnąć dobry wynik, aby móc kontynuować to przedsięwzięcie. Nie tylko musimy odnieść sukces, ale także znaleźć sposób, by zrealizować "Avatara 4" taniej. Michelle pojawi się w "Avatarze 4" i "Avatarze 5". Zagra postać stworzoną w technologii performance capture. Jej bohaterka nazywa się Palakpuelat i jest Na’vi.
To ważna informacja dla fanów od lat spekulujących nad niejasną rolą aktorki w serii. Dotąd przypuszczano, że Yeoh
wcieli się raczej w ziemską naukowczynię, Karinę Mogue. Plany te najwyraźniej uległy zmianie – aktorka zostanie kolejną sprawczą bohaterką Camerona
, po Sigourney Weaver
"zakładając" komputerowy kostium niebieskiej kosmitki.
