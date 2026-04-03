"Avatar 4" i "Avatar 5": Prace nad nimi idą pełną parą

Fani Pandory mogą odetchnąć z ulgą – wygląda na to, że "Avatar 4" i "Avatar 5" nadal powstają. Producentka serii Rae Sanchini zdradziła, że prace nad obiema częściami idą "pełną parą", choć oficjalna decyzja Disneya wciąż nie została jeszcze ogłoszona.
Według Sanchini
ekipa właśnie dopina budżet, harmonogram i nowe zaplecze technologiczne dla kolejnych filmów. Obecnie ustalamy harmonogram. Intensywnie pracujemy nad budżetem, terminarzem, planowaniem i budową nowego zaplecza technologicznego. Z naszej perspektywy wszystko rusza pełną parą
– powiedziała.
Producentka zasugerowała też, że tym razem koszty mogą być niższe. Seria ma przejść na bardziej dostępny system technologiczny, zamiast dotychczasowego, mocno wyspecjalizowanego rozwiązania wykorzystywanego przez Lightstorm.
"Avatar: Ogień i popiół" – zobacz zwiastun
Aktualnie planuje się, że "Avatar 4
" ma trafić do kin 21 grudnia 2029 roku, a "Avatar 5
" – 19 grudnia 2031. Sama Sanchini podkreśla jednak, że są to na razie daty orientacyjne i mogą się jeszcze zmienić. Konkretnego harmonogramu mamy doczekać się "w niedalekiej przyszłości".
Producentka uspokaja jednak, że najważniejsze już jest gotowe: scenariusze istnieją i, jak sama mówi, są „świetne”.
Według niedawnego artykułu Variety, "Avatar: Ogień i popiół
" zarobił ponad 1,4 miliarda dolarów, ale wciąż nie przyniósł Disneyowi zysku przez ogromne koszty produkcji i marketingu. Film zarobił 402 mln dolarów w USA, podczas gdy "Istota wody
" osiągnął wynik, co dało mu łączną sumę na całym świecie w wysokości 2,2 mld dolarów.
MAM PARĘ UWAG: Posłuchaj podcastu o filmie "Avatar: Ogień i popiół"
O filmie Jamesa Camerona
rozmawiają Julia Taczanowska i Kuba Popielecki.
Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify
i Apple Podcasts
.