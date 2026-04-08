Kolejne "Avatary" będą krótsze i tańsze? Disney chce zmniejszyć ryzyko

Choć "Avatar 4" i "Avatar 5" mają wyznaczone daty premier na 2029 i 2031 rok, a prace nad nimi trwają, za kulisami wciąż prowadzone są rozmowy o przyszłości franczyzy. Czego dowiadujemy się z najnowszych doniesień?

Producent Rae Sanchini przyznał niedawno, że zespół intensywnie pracuje nad planowaniem, budżetem i harmonogramem kolejnych części. Jednocześnie raport The Wrap ujawnia, że w The Walt Disney Company trwają rozmowy, jak powinny wyglądać przyszłe filmy, by zmniejszyć ryzyko finansowe.

Powodem ma być wynik ostatniej części, "Avatar: Ogień i popiół", która - mimo teoretycznie imponujących 1,4 mld dolarów - została uznana za rozczarowanie na tle poprzedników. Dla porównania pierwszy "Avatar" zarobił ponad 2,9 mld dolarów, a "Avatar: Istota wody" osiągnął około 2,3 mld.

Według źródeł studia kolejne odsłony, jeśli powstaną, będą musiały być tańsze i krótsze niż poprzednicy. Pomóc ma fakt, że część materiału do czwartej części już powstała - podobno około 22% filmu nakręcono podczas zdjęć do "trójki".

Z przecieków wynika też, że James Cameron jest teraz w pełni skoncentrowany na dokończeniu sagi. Jeden z członków ekipy twierdzi, że gdyby poprzedni film przekroczył 2 mld dolarów, reżyser mógłby zrobić przerwę na inny projekt, teraz jednak ma misję ukończenia cyklu.

Nie brakuje jednak frustracji wewnątrz zespołu. Jak zauważa jeden z jego członków, określanie wyniku 1,4-1,5 mld dolarów jako porażki jest przesadą, biorąc pod uwagę, że trzy dotychczasowe filmy zarobiły łącznie około 6,7 mld dolarów, czyli średnio ponad 2 mld na produkcję.

