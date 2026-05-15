"Avatar 4" opóźni się? James Cameron mówi o konieczności "przemyślenia" projektu

James Cameron był ostatnio gościem podcastu magazynu "Empire". Wśród poruszanych tematów był też "Avatar 4" i jego kontynuacja. To, co powiedział reżyser, skłania wielu do wątpienia, czy film trafi do kin w wyznaczonym terminie.
"Avatar 4" na razie nie powstaje
Przypomnijmy, że według aktualnego harmonogramu "Avatar 4" ma wyznaczoną datę premiery na grudzień 2029 roku
. Część piąta zaś pojawi się dwa lata później.
Jeszcze w kwietniu producentka Rae Sanchini
twierdziła, że preprodukcja nad kolejnymi częściami trwa w najlepsze, choć sugerowała cięcie kosztów i przejście na tańsze technologie realizatorskiej. Teraz jednak James Cameron
stopuje entuzjazm.
Zapytany o swoje plany twórcze Cameron
powiedział: Wiesz, w najbliższym czasie będę dużo pisał. Mam całkiem sporo projektów w przygotowaniu.
Następnie przeszedł na temat serii "Avatar":
I wciąż są w planach "Avatar 4" i "5". Będziemy musieli się przyjrzeć nowym technologiom próbując znaleźć sposób, by zrealizować je w bardziej efektywny sposób. Obecnie są one koszmarnie drogie i zabierają dużo czasu. Chcę zrobić je o połowę szybciej za 2/3 kosztów. To mój cel. Tak więc najbliższy rok spędzę na szukaniu sposobów, jak to zrobić. Cameron
nie wspominał nic o konkretnych datach. Wygląda jednak na to, że nie zamierza spieszyć się z "Avatarem 4"
(i "5
"). A to oznacza, że grudzień 2029 jako premiera filmu może stać pod znakiem zapytania.
"Avatar: Ogień i popiół" jest pierwszą częścią cyklu, która nie zarobiła w kinach dwóch miliardów dolarów
. Zarobki wyniosły niecałe 1,5 miliarda.
Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"