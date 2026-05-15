Newsy Filmy "Avatar 4" opóźni się? James Cameron mówi o konieczności "przemyślenia" projektu
Filmy

"Avatar 4" opóźni się? James Cameron mówi o konieczności "przemyślenia" projektu

The Playlist / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Avatar+4%22+op%C3%B3%C5%BAni+si%C4%99+James+Cameron+m%C3%B3wi+o+konieczno%C5%9Bci+%22przemy%C5%9Blenia%22+projektu-166611
&quot;Avatar 4&quot; opóźni się? James Cameron mówi o konieczności &quot;przemyślenia&quot; projektu
źródło: Materiały prasowe
James Cameron był ostatnio gościem podcastu magazynu "Empire". Wśród poruszanych tematów był też "Avatar 4" i jego kontynuacja. To, co powiedział reżyser, skłania wielu do wątpienia, czy film trafi do kin w wyznaczonym terminie.

"Avatar 4" na razie nie powstaje



Przypomnijmy, że według aktualnego harmonogramu "Avatar 4" ma wyznaczoną datę premiery na grudzień 2029 roku. Część piąta zaś pojawi się dwa lata później.

Jeszcze w kwietniu producentka Rae Sanchini twierdziła, że preprodukcja nad kolejnymi częściami trwa w najlepsze, choć sugerowała cięcie kosztów i przejście na tańsze technologie realizatorskiej. Teraz jednak James Cameron stopuje entuzjazm.


Zapytany o swoje plany twórcze Cameron powiedział: Wiesz, w najbliższym czasie będę dużo pisał. Mam całkiem sporo projektów w przygotowaniu.

Następnie przeszedł na temat serii "Avatar":

I wciąż są w planach "Avatar 4" i "5". Będziemy musieli się przyjrzeć nowym technologiom próbując znaleźć sposób, by zrealizować je w bardziej efektywny sposób. Obecnie są one koszmarnie drogie i zabierają dużo czasu. Chcę zrobić je o połowę szybciej za 2/3 kosztów. To mój cel. Tak więc najbliższy rok spędzę na szukaniu sposobów, jak to zrobić.

Cameron nie wspominał nic o konkretnych datach. Wygląda jednak na to, że nie zamierza spieszyć się z "Avatarem 4" (i "5"). A to oznacza, że grudzień 2029 jako premiera filmu może stać pod znakiem zapytania.

"Avatar: Ogień i popiół" jest pierwszą częścią cyklu, która nie zarobiła w kinach dwóch miliardów dolarów. Zarobki wyniosły niecałe 1,5 miliarda. 

Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"




Powiązane artykuły Avatar 4

Zobacz wszystkie artykuły

Avatar 5  (2031)

 Avatar 5

Avatar 4  (2029)

 Avatar 4

Avatar  (2009)

 Avatar

Avatar: Istota wody  (2022)

 Avatar: Istota wody

Najnowsze Newsy

Filmy

Emma Laird jako portrecistka Marii Antoniny

Filmy

Twórczyni kontrowersyjnego "Ostatniego lata" przygotowuje film o linczu

Filmy

Johnny Flynn zagra legendarnego muzyka

Filmy

Reżyserka "Była sobie dziewczyna" kręci dramat szpiegowski

Filmy

Kate Beckinsale zamiast Milli Jovovich w filmie o zombie

6 komentarzy

Gwiazda "Sukcesji" zagra u twórcy "Dziewczyny z igłą". Co wiemy o filmie?

1 komentarz
Filmy

Gwiazda "Stranger Things" dołączyła do obsady spin-offu "Johna Wicka"

7 komentarzy