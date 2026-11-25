Fani Pandory i serii "Avatar" czekali na ten moment od wielu miesięcy. Disney oficjalnie potwierdził, jaki los czeka widowisko "Avatar 4".
Czy "Avatar 4" powstanie? Mamy odpowiedź
Informacja dotarła do nas z Buenos Aires w Argentynie, gdzie Disney miał swoją prezentację dotyczącą planów na najbliższe lata. Fani serii Camerona mogą odetchnąć z ulgą. Widowisko "Avatar 4" nie zostało skasowane.
Po premierze filmu "Avatar: Ogień i popiół
" James Cameron
zaczął studzić entuzjazm fanów. Jego publiczne wypowiedzi sugerowały, że "Avatar 4
" w najlepszym razie zostanie opóźniony, a w najgorszym – w ogóle skasowany.
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Nic w tym dziwnego. Choć "Avatar: Ogień i popiół
" był jedną z najlepiej sprzedających się premier kinowych 2025 roku, to w porównaniu z pierwszymi dwoma filmami wypada blado. Globalne wpływy wyniosły 1,49 mld dolarów. Dla porównania "Istota wody
" zgarnęła 2,32 mld dolarów, a pierwszy "Avatar
" – 2,92 mld dolarów.
Niemniej jednak Disney wciąż wierzy w tę markę i w Buenos Aires potwierdził, że "Avatar 4
" powstanie. Co więcej, utrzymał w mocy dotąd podawaną datę premiery, czyli grudzień 2029 roku
. Wygląda więc na to, że widowisko trafi do kin zgodnie z dotychczasowym planem.
Szczegóły widowiska nie są znane. Na razie wiemy tyle, że czeka nas kilkuletni przeskok czasowy. Wiadomo również, że do obsady ma dołączyć Michelle Yeoh
. Wcieli się w Na’vi imieniem Palakpuelat. Postać ma również znaleźć się w planowanym na 2031 rok "Avatarze 5
".
Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"