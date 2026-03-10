"Avatar 4" powstanie? James Cameron odpowiada

"Avatar: Ogień i popiół" praktycznie zakończył już swoją przygodę z kinami. Wszyscy widzowie więc zastanawiają się, co dalej. Czy "Avatar 4" na pewno powstanie? Pytanie to usłyszał podczas gali wręczenia Saturnów James Cameron. Oto, co odpowiedział. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Avatar 4" trafi do kin w 2029 roku?
Przypomnijmy, że teoretycznie "Avatar 4"
powinien powstać. Disney zarezerwował już nawet dla niego datę. Film trafi do kin w sam raz na Boże Narodzenie 2029 roku
. Jednak jeszcze przed premierą widowiska "Avatar: Ogień i popiół
" James Cameron
publicznie mówił o tym, że los kontynuacji zależy od sukcesu trójki.
Czy zatem "Avatar: Ogień i popiół
" jest hitem? Zdania są podzielone. Film zgarnął w kinach w okolicach 1,5 mld dolarów
. Dla większości produkcji jest to kwota nieosiągalna. Jednak dla serii "Avatar" oznacza to spadek wpływów o pół miliarda. James Cameron
zapytany o to podczas gali wręczenia Saturnów stwierdził, że na razie nie ma decyzji
w sprawie powstania "Avatara 4"
. Zaraz jedna dodał, że uważa, że powstanie czwórki jest "całkiem realne"
. Reżyser dodał, że jeśli film będzie realizowany, to pracując nad nim będzie się posiłkował opiniami fanów
.
Co to dokładnie oznacza? Tego nie wiadomo. Należy bowiem pamiętać, że scenariusz widowiska jest gotowy od lat, a James Cameron
zdążył też już nagrać do niego całkiem sporo materiału.
Zwiastun filmu "Avatar: Ogień i popiół"