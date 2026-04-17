"Avengers: Doomsday": kolejna członkini obsady ujawniona

Imponująca obsada "Avengers: Doomsday" właśnie powiększyła się o kolejne i znane i lubiane przez fanów nazwisko. Kathryn Newton - odtwórczyni roli Cassie, córki Scotta Langa alias Ant-Mana - zamieściła na platformie X wideo, w którym ujawniła, że zobaczymy ją w tegorocznej superprodukcji Marvela.  



Cassie Lang mogliśmy ostatnio zobaczyć na ekranie w filmie "Ant-Man i Osa: Kwantomania" z 2023 roku. Przypomnijmy, oprócz Newton w obsadzie "Avengers Doomsday" znajdą się również m.in. Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Joseph Quinn, Danny Ramirez, Pedro Pascal, Patrick Stewart, Ian McKellen oraz Channing Tatum.

Film będzie bezpośrednią kontynuacją "Avengers: Końca gry". Za kamerą ponownie stanęli Anthony Russo i Joe Russo, twórcy jednych z największych hitów MCU. Scenariusz napisał Michael Waldron

Premierę "Avengers: Doomsday" zaplanowano na 17 grudnia. 

