"Avengers: Doomsday": kolejna członkini obsady ujawniona

Imponująca obsada "Avengers: Doomsday" właśnie powiększyła się o kolejne i znane i lubiane przez fanów nazwisko. Kathryn Newton - odtwórczyni roli Cassie, córki Scotta Langa alias Ant-Mana - zamieściła na platformie X wideo, w którym ujawniła, że zobaczymy ją w tegorocznej superprodukcji Marvela.
"Avengers: Doomsday" - co wiemy o filmie? Cassie Lang
mogliśmy ostatnio zobaczyć na ekranie w filmie "Ant-Man i Osa: Kwantomania
" z 2023 roku. Przypomnijmy, oprócz Newton w obsadzie "Avengers Doomsday
" znajdą się również m.in. Robert Downey Jr
, Chris Evans
, Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Joseph Quinn
, Danny Ramirez
, Pedro Pascal
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
oraz Channing Tatum
.
Film będzie bezpośrednią kontynuacją "Avengers: Końca gry
". Za kamerą ponownie stanęli Anthony Russo
i Joe Russo
, twórcy jednych z największych hitów MCU. Scenariusz napisał Michael Waldron
.
Premierę "Avengers: Doomsday
" zaplanowano na 17 grudnia.