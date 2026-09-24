Newsy Filmy "Avengers: Doomsday": Nowe gwiazdy w obsadzie
Filmy

"Avengers: Doomsday": Nowe gwiazdy w obsadzie

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Avengers%3A+Doomsday%22%3A+Mark+Ruffalo+jako+Hulk+oraz+aktorzy+z+%22Lokiego%22+w+obsadzie-168757
&quot;Avengers: Doomsday&quot;: Nowe gwiazdy w obsadzie
źródło: materialy promocyjne
Bracia Russo zgromadzili na planie "Avengers: Doomsday" imponującą obsadę. Teraz, dzięki rozszerzonej wersji widowiska "Avengers: Koniec gry", która zmierza na ekrany kin, poznaliśmy nazwiska kolejnych gwiazd.

Dlaczego warto obejrzeć rozszerzoną wersję "Końca gry"? By dowiedzieć się, kto zagra w "Doomsday"


Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Jessica Kirby, Florence Pugh, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Patrick Stewart… Dla braci Joego i Anthony'ego Russo to najwyraźniej wciąż mało. Jak podaje portal ComicBookMovie, scena po napisach rozszerzonej wersji "Avengers: Endgame" ujawniła, kto jeszcze dołączył do obsady zbliżającego się "Doomsday".

UWAGA!!! 
Dalsza część tekstu zawiera spojlery!



Największą niespodzianką jest Mark Ruffalo, który powróci jako Bruce Banner (Hulk). Pojawiały się wprawdzie pogłoski, że Doktor Doom doprowadzi do uwolnienia alternatywnej wersji bohatera, znanej jako Maestro (brutalnego tyrana z Ziemi-9200), ale wiemy już, że w "Doomsday" zobaczymy starego, dobrego Hulka z Ziemi-616. Towarzyszyć mu będą bohaterowie, których poznaliśmy w serialu "Loki": Mobius M. Mobius (Owen Wilson), OB (Ke Huy Quan), Casey / Łowca K-5E (Eugene Cordero) i Panna Minutka (Tara Strong). 

Film trafi na ekrany kin 16 grudnia tego roku.

Zobacz zwiastun filmu "Avengers: Koniec gry"


Wieńczące trzecią fazę MCU widowisko "Avengers: Koniec gry" trafiło na ekrany w 2019 roku i do dziś pozostaje jednym z najbardziej dochodowych filmów wszech czasów. Z zarobkami na poziomie 2,79 miliarda dolarów aktualnie plasuje się na drugim miejscu box office'u. Przypominamy zwiastun: 


Najnowsze Newsy

Filmy

"SICK" Agaty Trzebuchowskiej wraca z Teksasu z dwiema nagrodami!

Festiwale i nagrody Filmy

ORLEN partnerem 42. WMFF. Wspólnie dla kina i dostępności

Gry

Student Games Festival wraca do Warszawy

VOD Seriale

Co dalej z "Tajnym informatorem"? Netflix podjął decyzję

GDYNIA 2026: Recenzujemy "Przez ścianę", "Hot Spot" i "SICK"

Filmy

"Batman II" będzie radykalnie inny niż "Batman" – przekonuje Pattinson

2 komentarze
Inne Filmy

Ten aktor nie wróci jako Rocket Raccoon