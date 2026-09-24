"Avengers: Doomsday": Nowe gwiazdy w obsadzie

Bracia Russo zgromadzili na planie "Avengers: Doomsday" imponującą obsadę. Teraz, dzięki rozszerzonej wersji widowiska "Avengers: Koniec gry", która zmierza na ekrany kin, poznaliśmy nazwiska kolejnych gwiazd.
Dlaczego warto obejrzeć rozszerzoną wersję "Końca gry"? By dowiedzieć się, kto zagra w "Doomsday"Robert Downey Jr
., Chris Hemsworth
, Pedro Pascal
, Jessica Kirby
, Florence Pugh
, Tom Hiddleston
, Sebastian Stan
, Patrick Stewart
… Dla braci Joego
i Anthony'ego Russo
to najwyraźniej wciąż mało. Jak podaje portal ComicBookMovie, scena po napisach rozszerzonej wersji "Avengers: Endgame
" ujawniła, kto jeszcze dołączył do obsady zbliżającego się "Doomsday
".
UWAGA!!!
Dalsza część tekstu zawiera spojlery!
Największą niespodzianką jest Mark Ruffalo
, który powróci jako Bruce Banner (Hulk)
. Pojawiały się wprawdzie pogłoski, że Doktor Doom
doprowadzi do uwolnienia alternatywnej wersji bohatera, znanej jako Maestro (brutalnego tyrana z Ziemi-9200), ale wiemy już, że w "Doomsday
" zobaczymy starego, dobrego Hulka
z Ziemi-616. Towarzyszyć mu będą bohaterowie, których poznaliśmy w serialu "Loki
": Mobius M. Mobius (Owen Wilson
), OB (Ke Huy Quan
), Casey / Łowca K-5E (Eugene Cordero
) i Panna Minutka (Tara Strong
). Film trafi na ekrany kin 16 grudnia tego roku.
Zobacz zwiastun filmu "Avengers: Koniec gry"
Wieńczące trzecią fazę MCU widowisko "Avengers: Koniec gry
" trafiło na ekrany w 2019 roku i do dziś pozostaje jednym z najbardziej dochodowych filmów wszech czasów. Z zarobkami na poziomie 2,79 miliarda dolarów aktualnie plasuje się na drugim miejscu box office'u. Przypominamy zwiastun: