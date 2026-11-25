Nadchodzące "Avengers: Doomsday" będzie ostatnim filmem Patricka Stewarta, który ponownie wcielił się w profesora Charlesa Xaviera. W związku z tym Marvel zamierza go odpowiednio upamiętnić.
Feige i Russo wspominają Stewarta Kevin Feige
, szef studia, zdradził w rozmowie z "Entertainment Weekly", że twórcy pracują nad specjalnym hołdem dla zmarłego aktora, który dał w filmie znakomity występ. Zastanawiamy się teraz, jak przygotować coś, co uhonoruje i okaże szacunek naszemu przyjacielowi. Patrick Stewart
zmarł 28 października. Jak informowały media, przyczyną śmierci były choroba Alzheimera i otępienie z ciałami Lewy’ego. Aktor otrzymał propozycję występu zarówno w "Avengers: Doomsday
", jak i w "Avengers: Secret Wars
", zaplanowanym na koniec 2027 roku. Ostatecznie zdecydował się jednak zagrać tylko w pierwszym z tych filmów. Feige
wspominał również ostatni dzień Stewarta
na planie. Aktor wstał wtedy i wygłosił przemówienie do ekipy. Reżyser Anthony Russo
przyznał, że było widać, jak bardzo Stewart
zmagał się ze swoim stanem zdrowia, a mimo to z ogromnym wysiłkiem doprowadził do końca pracę nad rolą: To nie było po prostu pojawienie się aktora, który wnosi na plan swoje doświadczenie i obecność. Widać było, że mierzy się z poważnym wyzwaniem zdrowotnym, a mimo to daje z siebie wszystko.
Twórca dodał, że wysiłek Stewarta
i jego występ sprawiły, iż ostatni dzień zdjęć stał się dla całej ekipy niezwykle emocjonalnym przeżyciem.
"Avengers: Doomsday
" będzie można oglądać w kinach od 16 grudnia.
"Avengers: Doomsday" - zwiastun