"Avengers: Doomsday": Oficjalna grafika ujawnia fabułę filmu?

Fabuła "Avengers: Doomsday" pozostaje owiana tajemnicą, ale w sieci krążą rozmaite pogłoski, a za wskazówkę mogą też służyć komiksy. Im bliżej premiery filmu, tym więcej będzie ujawniał Marvel. W mediach społecznościowych opublikowano właśnie oficjalną grafikę z wszystkimi bohaterami filmu. Czy znajdziemy na niej podpowiedź odnośnie tego, co nas czeka?
"Avengers: Doomsday": Co zdradza grafika z bohaterami filmu? UWAGA! PONIŻEJ MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ SPOILERY!
Już wcześniej pojawiła się plotka, że w "Avengers: Doomsday
" Doktor Doom (Robert Downey Jr) przejmie moce Lokiego (Tom Hiddleston), wyrywając mu serce
. Kiedy ostatnio widzieliśmy Lokiego, ten stał się jedną z najpotężniejszych istot multiwersum: poświęcił się, zasiadając na tronie na końcu czasu, gdzie własnoręcznie trzyma w kupie wszystkie nitki i gałęzie rzeczywistości.
W napisanym przez Jonathana Hickmana
komiksie "Secret Wars" Doktor Doom wykorzystał Molecule Mana, żeby wykraść moce Beyonderów i stworzyć alternatywny świat znany jako Battleworld, gdzie może rządzić jako bóg. Wygląda na to, że – najprawdopodobniej – w filmie Doom wykorzysta w charakterze baterii dla swojej mocy właśnie Lokiego.
Podpowiedź, że tak może się stać, znajdziemy na grafice koncepcyjnej do "Avengers: Doomsday"
, którą opublikował na Instagramie Andy Park
, były dyrektor rozwoju wizualnego Marvela. "Doomsday
" był ostatnim filmem, przy jakim pracował w studiu.
Na wspomnianym obrazku widzimy bohaterów Marvela
podzielonych na osobne drużyny – zanosi się więc na starcie między mieszkańcami różnych zakątków MCU (oraz postaciami spoza jego granic). Po lewej: Thunderbolts/New Avengers, Thor, Steve Rogers i Ant-Man. Po prawej: Fantastyczna Czwórka, Shang-Chi, Shuri, M'Baku, Kapitan Ameryka (Sam Wilson) i Falcon. U dołu: X-Men. Nad wszystkim unosi się zaś widmo Doktora Dooma, a w głębi obrazka widnieje właśnie Loki.
Czyżby Loki miał umrzeć po raz drugi z ręki potężniejszego czarnego charakteru w pierwszej części wielkiego dwuczęściowego widowiska o Avengers? Przypomnijmy, że w "Avengers: Wojnie bez granic
" został zabity przez Thanosa
.
Premiera filmu: 18 grudnia.
"Avengers: Doomsday" – teaser