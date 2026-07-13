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"Avengers: Doomsday": Oficjalna grafika ujawnia fabułę filmu?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Avengers%3A+Doomsday%22%3A+Oficjalna+grafika+ujawnia+fabu%C5%82%C4%99+filmu-167538
&quot;Avengers: Doomsday&quot;: Oficjalna grafika ujawnia fabułę filmu?
źródło: Materiały prasowe
Fabuła "Avengers: Doomsday" pozostaje owiana tajemnicą, ale w sieci krążą rozmaite pogłoski, a za wskazówkę mogą też służyć komiksy. Im bliżej premiery filmu, tym więcej będzie ujawniał Marvel. W mediach społecznościowych opublikowano właśnie oficjalną grafikę z wszystkimi bohaterami filmu. Czy znajdziemy na niej podpowiedź odnośnie tego, co nas czeka?
    

"Avengers: Doomsday": Co zdradza grafika z bohaterami filmu?


     
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Już wcześniej pojawiła się plotka, że w "Avengers: Doomsday" Doktor Doom (Robert Downey Jr) przejmie moce Lokiego (Tom Hiddleston), wyrywając mu serce. Kiedy ostatnio widzieliśmy Lokiego, ten stał się jedną z najpotężniejszych istot multiwersum: poświęcił się, zasiadając na tronie na końcu czasu, gdzie własnoręcznie trzyma w kupie wszystkie nitki i gałęzie rzeczywistości.

W napisanym przez Jonathana Hickmana komiksie "Secret Wars" Doktor Doom wykorzystał Molecule Mana, żeby wykraść moce Beyonderów i stworzyć alternatywny świat znany jako Battleworld, gdzie może rządzić jako bóg. Wygląda na to, że – najprawdopodobniej – w filmie Doom wykorzysta w charakterze baterii dla swojej mocy właśnie Lokiego.
    
Podpowiedź, że tak może się stać, znajdziemy na grafice koncepcyjnej do "Avengers: Doomsday", którą opublikował na Instagramie Andy Park, były dyrektor rozwoju wizualnego Marvela. "Doomsday" był ostatnim filmem, przy jakim pracował w studiu.

Na wspomnianym obrazku widzimy bohaterów Marvela podzielonych na osobne drużyny – zanosi się więc na starcie między mieszkańcami różnych zakątków MCU (oraz postaciami spoza jego granic). Po lewej: Thunderbolts/New Avengers, Thor, Steve Rogers i Ant-Man. Po prawej: Fantastyczna Czwórka, Shang-Chi, Shuri, M'Baku, Kapitan Ameryka (Sam Wilson) i Falcon. U dołu: X-Men. Nad wszystkim unosi się zaś widmo Doktora Dooma, a w głębi obrazka widnieje właśnie Loki.


Czyżby Loki miał umrzeć po raz drugi z ręki potężniejszego czarnego charakteru w pierwszej części wielkiego dwuczęściowego widowiska o Avengers? Przypomnijmy, że w "Avengers: Wojnie bez granic" został zabity przez Thanosa.

Premiera filmu: 18 grudnia.

"Avengers: Doomsday" – teaser


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