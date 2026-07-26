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"Avengers: Doomsday": Doktor Doom spotka Deadpoola?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Avengers%3A+Doomsday%22%3A+Ryan+Reynolds+i+Hayley+Atwell+w+obsadzie.+Zobacz+owy+plakat-167762
&quot;Avengers: Doomsday&quot;: Doktor Doom spotka Deadpoola?
źródło: Getty Images
autor: Jesse Grant
Marvel Studios nie próżnuje podczas odbywającego się w San Diego Comic-Conu. Dowiedzieliśmy się m.in. kto wcieli się w tytułową rolę w nowej wersji "Ghost Ridera" oraz poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące "Czarnej Pantery 3". Wytwórnia przygotowała też dla fanów serię niespodzianek związanych ze zbliżającą się premierą "Avengers: Doomsday", m.in. nowy plakat i zwiastun. 

Dedpool w "Avengers: Doomsday"


Prezentację materiałów związanych z "Avengers: Doomsday" uświetnił Ryan Reynolds, który pojawił się na panelu w szarym kostiumie Deadpoola (możecie go zobaczyć na zdjęciu wyżej). W utrzymanej w żartobliwym tonie rozmowie z reżyserami Joem i Anthonym Russo zasugerował, że chciałby pojawić się w filmie. Choć twórcy odpowiedzieli, że prace na planie zostały już zakończone, wydaje się to jasnym sygnałem, że Pyskaty Najemnik będzie miał swoje cameo. 

GettyImages-2287018559.jpg Getty Images © Gilbert Flores

Potwierdzono też udział Hayley Atwell (na zdjęciu wyżej), która ponownie wcieli się w Peggy Carter

Zobacz nowy plakat "Avengers: Doomsday"


Premiera "Avengers: Doomsday" zaplanowana jest na grudzień tego roku. Zobaczcie nowy plakat, na którym w pełnej krasie prezentuje się grany przez Roberta Downeya Jr. Doktor Doom



Zgromadzeni na miejscu fani mieli okazję zobaczyć też nową zapowiedź wideo, która jak na razie nie została udostępniona online. W udostępnionym na portalu X wpisie fanowskiego konta AvengersUpdates znajdziemy jego streszczenie: 

Sue Storm opisuje Victora von Dooma. Miała świadomość jego potęgi, nie zdawała sobie jednak sprawy, że jest też człowiekiem złamanym psychicznie. Doom mówi, że wszyscy ludzie żyją skradzionym życiem, a teraz muszą je oddać. Reed chwyta Victora za koszulę i krzyczy: "Odpowiedz mi, Victor: Zrobiłeś to?!". Thor próbuje uderzyć go toporem w głowę, ale Doom z łatwością odrzuca go na bok, a następnie przepędza bohatera za pomocą zielonej magii. Unosi Strażników, po czym zamienia się w pełną ogromnej mocy ramę.

Oryginalny post znajdziecie poniżej: 



Bracia Russo i Marvel Studios. Zobacz zwiastun "Avengers: Doomsday"


Bracia Russo zrealizowali dla Marvel Studios takie filmy jak "Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz", "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" czy wieńcząca trzecią fazę MCU "Avengers: Wojna bez granic" i "Avengers: Koniec gry". "Avengers: Doomsday" będzie ich powrotem do MCU. Zobaczcie zwiastun: 


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