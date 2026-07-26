"Avengers: Doomsday": Doktor Doom spotka Deadpoola?

Marvel Studios nie próżnuje podczas odbywającego się w San Diego Comic-Conu. Dowiedzieliśmy się m.in. kto wcieli się w tytułową rolę w nowej wersji "Ghost Ridera" oraz poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące "Czarnej Pantery 3". Wytwórnia przygotowała też dla fanów serię niespodzianek związanych ze zbliżającą się premierą "Avengers: Doomsday", m.in. nowy plakat i zwiastun.
Dedpool w "Avengers: Doomsday"
Prezentację materiałów związanych z "Avengers: Doomsday
" uświetnił Ryan Reynolds
, który pojawił się na panelu w szarym kostiumie Deadpoola
(możecie go zobaczyć na zdjęciu wyżej). W utrzymanej w żartobliwym tonie rozmowie z reżyserami Joem i Anthonym Russo
zasugerował, że chciałby pojawić się w filmie. Choć twórcy odpowiedzieli, że prace na planie zostały już zakończone, wydaje się to jasnym sygnałem, że Pyskaty Najemnik będzie miał swoje cameo.
Getty Images © Gilbert Flores
Potwierdzono też udział Hayley Atwell
(na zdjęciu wyżej), która ponownie wcieli się w Peggy Carter
.
Zobacz nowy plakat "Avengers: Doomsday"
Premiera "Avengers: Doomsday
" zaplanowana jest na grudzień tego roku. Zobaczcie nowy plakat, na którym w pełnej krasie prezentuje się grany przez Roberta Downeya Jr. Doktor Doom
:
Zgromadzeni na miejscu fani mieli okazję zobaczyć też nową zapowiedź wideo, która jak na razie nie została udostępniona online. W udostępnionym na portalu X wpisie fanowskiego konta AvengersUpdates znajdziemy jego streszczenie: Sue Storm opisuje Victora von Dooma. Miała świadomość jego potęgi, nie zdawała sobie jednak sprawy, że jest też człowiekiem złamanym psychicznie. Doom mówi, że wszyscy ludzie żyją skradzionym życiem, a teraz muszą je oddać. Reed chwyta Victora za koszulę i krzyczy: "Odpowiedz mi, Victor: Zrobiłeś to?!". Thor próbuje uderzyć go toporem w głowę, ale Doom z łatwością odrzuca go na bok, a następnie przepędza bohatera za pomocą zielonej magii. Unosi Strażników, po czym zamienia się w pełną ogromnej mocy ramę.
Oryginalny post znajdziecie poniżej:
Bracia Russo i Marvel Studios. Zobacz zwiastun "Avengers: Doomsday"
Bracia Russo zrealizowali dla Marvel Studios takie filmy jak "Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz
", "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów
" czy wieńcząca trzecią fazę MCU "Avengers: Wojna bez granic
" i "Avengers: Koniec gry
". "Avengers: Doomsday
" będzie ich powrotem do MCU. Zobaczcie zwiastun: