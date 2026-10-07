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"Avengers: Doomsday": Tej gwiazdy nie było w Waszym bingo!

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Avengers%3A+Doomsday%22%3A+Sandra+H%C3%BCller+w+obsadzie+Wpis+dublerki+zdradzi%C5%82+tajemnic%C4%99-168984
&quot;Avengers: Doomsday&quot;: Tej gwiazdy nie było w Waszym bingo!
źródło: materialy promocyjne
Większość informacji o nowych członkach obsady przygotowywanego przez braci Russo widowiska "Avengers: Doomsday" raczej nikogo nie dziwi. Wrażenie robi liczba gwiazd, ale większość z nich to dla fanów MCU starzy znajomi. Jest jednak nazwisko, którego z pewnością nie było w Waszym bingo.

Sandra Hüller dołącza do MCU?


Udział Sandry Hüller w "Avengers: Doomsday" pewnie pozostałby tajemnicą. Jordan Ruimy z bloga World of Reel zwrócił jednak uwagę na wpis w portfolio Stevie Parker. Na jej profilu w portalu British Stunt Register widnieje informacja, że pracuje ona przy "Avengers: Doomsday" jako dublerka Hayley Atwell, Katyi Hazel Boirand, Josie Pocock i... Sandry Hüller.

GettyImages-2297648551.jpg Getty Images © Emma McIntyre

Marvel jak na razie nie odniósł się do sprawy. Ruimy przypomniał też wpis, który trzy miesiące temu pojawił się na portalu Reddit (i przeszedł raczej bez echa). Jego autor twierdził, że Hüller wcieli się w jedną z czarownic – towarzyszek Victora von Dooma


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Najważniejsze role Sandry Hüller


Sandra Hüller to niemiecka aktorka. Międzynarodowy rozgłos przyniosła jej rola w komediodramacie "Toni Erdmann" Maren Ade, za który została uhonorowana nagrodą Europejskiej Akademii Filmowej. Występ w "Anatomii upadku" Justine Triet przyniósł jej nominacje m.in. do Złotego Globu i Oscara. W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Strefa interesów" Jonathana Glazera i "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego czy hollywoodzkie widowisko "Projekt Hail Mary" duetu Phil Lord i Christopher Miller. W tym miesiącu na ekrany polskich kin trafią dwa filmy z jej udziałem: "Digger" Alejandro Gonzáleza Iñárritu i "Róża" Markusa Schleinzera – rozgrywający się w XVII-wiecznych Niemczech dramat historyczny, który przyniósł aktorce nagrodę na tegorocznym festiwalu w Berlinie. Hüller przygotowuje się też do roli w reżyserowanym przez Marię Schrader dramacie biograficznym "Arbeit und Struktur", o którym więcej przeczytacie TUTAJ.

Zobacz zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"


"Avengers: Doomsday" trafi na ekrany kin w grudniu tego roku. Bracia Russo zgromadzili w obsadzie plejadę gwiazd. Poza Robertem Downeyem Jr. są to m.in. Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Patrick Stewart i Mark Ruffalo. Zobaczcie zwiastun: 


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