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"Avengers: Doomsday": Nowy plakat, nowe teorie fanów. Scarlet Witch jedną z bohaterek?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Avengers%3A+Doomsday%22%3A+Scarlet+Witch+powr%C3%B3ci+Plakat+i+nowe+teorie+fan%C3%B3w-168924
&quot;Avengers: Doomsday&quot;: Nowy plakat, nowe teorie fanów. Scarlet Witch jedną z bohaterek?
źródło: materialy promocyjne
"Avengers: Doomsday" to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Podczas trwającego w Maladze Comic-Conu Marvel Studios zaprezentowało nowy plakat. Fani natychmiast zwrócili uwagę na pewien szczegół.

Zobacz nowy plakat "Avengers: Doomsday". Kim są latwerskie czarownice?


Na nowym plakacie "Avengers: Doomsday" widzimy oczywiście granego przez Roberta Downeya Jr. Doktora Dooma. Za nim stoją trzy kobiece postacie w podobnych długich szatach i maskach. Fani zauważyli, że jedna z nich, w poprzednich materiałach nosząca żółty kostium, teraz nosi szkarłatną pelerynę. Plakat prezentujemy poniżej:


Jak na razie tożsamość bohaterek nie została ujawniona. Fani mają jednak teorie, że za fioletową szatą kryją się Clea Strange (żona Doktora Strange'a), lub nosząca ten kolor Agatha Harkness, za zieloną – Sylvie Laufeydottir, czyli alternatywna wersja Lokiego, a za żółtą – Wanda Maximoff znana też jako Scarlet Witch. Zmiana koloru jej szaty wydaje się potwierdzać te przypuszczenia. Studio póki co nie potwierdza, nie zaprzecza.

Jeśli rzeczywiście Wanda Maximoff powróci, może to oznaczać, że bracia Russo zainspirowali się wydanym w 2010 roku komiksu "The Children's Crusade". Pozbawiona pamięci Scarlet Witch znajdowała się w nim pod kontrolą Doktora Dooma, który chciał przejąć jej moc, by kształtować świat według swojego uznania.

Zobacz zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"


"Avengers: Doomsday" trafi na ekrany kin w grudniu tego roku. Bracia Russo zgromadzili w obsadzie plejadę gwiazd. Poza Robertem Downeyem Jr. są to m.in. Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Patrick Stewart i Mark Ruffalo. Zobaczcie zwiastun: 


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