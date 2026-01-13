Trwają dokrętki do "Avengers: Doomsday"? A może to plan innego filmu?

Już w tym roku zobaczymy kolejną wielką produkcję MCU, "Avengers: Doomsday", w którym pojawi się cała galerię postaci znanych z dotychczasowych adaptacji komiksów Marvela. Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu w Londynie, które mogą - ale nie muszą - oznaczać, że trwa realizacja dodatkowych scen do widowiska.
"Avengers: Doomsday" - ruszyły dokrętki?
Wedle doniesień, fabuła "Doomsday
" może opowiadać o zemście Doctora Dooma
, którego uniwersum uległo zniszczeniu na skutek podróży Kapitana Ameryki
w celu odłożenia Kamieni Nieskończoności na miejsce (nie jest to potwierdzone przez Marvela). Jak wiemy z oficjalnego teasera, Steve Rogers
pojawi się w filmie - zobaczymy go żyjącego w przeszłości, gdzie został w finale "Avengers: Końca gry
". Na zdjęciach z planu widzimy Londyn z lat 40. oraz mężczyznę w kurtce z logo filmu. Choć sugeruje to realizację "Doomsday
", komentujący wskazują, że tak naprawdę mogą to być kulisy realizacji filmu "Narnia: The Magician's Nephew
" Grety Gerwig
, a kurtka to jedynie pamiątka członka ekipy po poprzedniej produkcji. Sprawdźcie sami:
Co wiemy na pewno? "Avengers: Doomsday
" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony
i Joe Russo
, a scenariusz napisali Michael Waldron
i Stephen McFeely
. Nie powrócił scenarzysta poprzednich "Avengers
" w wykonaniu Russo
, Christopher Markus
.
W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Lewis Pullman
, Danny Ramirez
, Joseph Quinn
, David Harbour
, Winston Duke
, Hannah John-Kamen
, Tom Hiddleston
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
, Alan Cumming
, Rebecca Romijn
, James Marsden
, Channing Tatum
, Pedro Pascal
oraz Robert Downey Jr.
, który zagra rolę Doktora Dooma.
Teaser filmu "Avengers: Doomsday"