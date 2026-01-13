Newsy Filmy Inne Trwają dokrętki do "Avengers: Doomsday"? A może to plan innego filmu?
Już w tym roku zobaczymy kolejną wielką produkcję MCU, "Avengers: Doomsday", w którym pojawi się cała galerię postaci znanych z dotychczasowych adaptacji komiksów Marvela. Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu w Londynie, które mogą - ale nie muszą - oznaczać, że trwa realizacja dodatkowych scen do widowiska.

"Avengers: Doomsday" - ruszyły dokrętki?



Wedle doniesień, fabuła "Doomsday" może opowiadać o zemście Doctora Dooma, którego uniwersum uległo zniszczeniu na skutek podróży Kapitana Ameryki w celu odłożenia Kamieni Nieskończoności na miejsce (nie jest to potwierdzone przez Marvela). Jak wiemy z oficjalnego teasera, Steve Rogers pojawi się w filmie - zobaczymy go żyjącego w przeszłości, gdzie został w finale "Avengers: Końca gry". Na zdjęciach z planu widzimy Londyn z lat 40. oraz mężczyznę w kurtce z logo filmu. Choć sugeruje to realizację "Doomsday", komentujący wskazują, że tak naprawdę mogą to być kulisy realizacji filmu "Narnia: The Magician's NephewGrety Gerwig, a kurtka to jedynie pamiątka członka ekipy po poprzedniej produkcji. Sprawdźcie sami:




Co wiemy na pewno? "Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony i Joe Russo, a scenariusz napisali Michael Waldron i Stephen McFeely. Nie powrócił scenarzysta poprzednich "Avengers" w wykonaniu RussoChristopher Markus.

W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris HemsworthVanessa KirbyAnthony MackieSebastian StanLetitia WrightPaul RuddWyatt RussellTenoch Huerta, Ebon Moss-BachrachSimu LiuFlorence PughKelsey GrammerLewis PullmanDanny RamirezJoseph Quinn, David HarbourWinston DukeHannah John-KamenTom Hiddleston, Patrick StewartIan McKellen, Alan CummingRebecca RomijnJames MarsdenChanning TatumPedro Pascal oraz Robert Downey Jr., który zagra rolę Doktora Dooma. 

Teaser filmu "Avengers: Doomsday"


